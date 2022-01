Instagram : bientôt un retour en force du fil d’actualité chronologique

Bonne nouvelle : le flux chronologique va bientôt faire son grand retour sur Instagram. Le patron du réseau social a en effet annoncé dans une vidéo que plusieurs types d'affichages allaient être testés dans les prochains mois.

Comme annoncé le mois dernier au Sénat américain, le flux chronologique va faire son grand retour sur Instagram. Ce dernier avait disparu de l’application en 2016, au grand dam des utilisateurs. Il avait été remplacé par le flux algorithmique que l’on connait bien, organisé en fonction des publications ayant reçu le plus de réactions. L’abandon de ce fil d’actualité chronologique avait fait l’objet de nombreuses critiques de la part des utilisateurs. D’aucuns songent peut-être même à supprimer leur compte Instagram.

Mais les choses changent du côté d’Instagram, qui cherche régulièrement à se renouveler. Ainsi, d’après Adam Mosseri, le PDG d’Instagram, les tout premiers tests ont commencé pour la mise en place de trois flux de publications différents pour le fil d’actualité, dont un purement chronologique. Le patron du réseau social a détaillé les changements dans une vidéo publiée sur Twitter, ainsi que sur Instagram.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022