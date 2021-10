Instagram : vous pouvez désormais publier des photos depuis votre ordinateur

Publier des photos et des vidéos sur Instagram depuis un ordinateur est désormais possible via une fonction déployée tout récemment sur la plateforme du réseau social.

Si d’aucuns veulent supprimer ou désactiver leur compte Instagram, d’autres voulaient pouvoir publier des photos depuis leur ordinateur sur Instagram. C’est désormais officiellement possible.

Jusqu’ici, il fallait forcément passer par votre smartphone ou bidouiller sur votre PC. Dès à présent, Instagram déploie une nouvelle option et si vous vous rendez sur votre compte depuis un ordinateur, vous verrez apparaître un petit message près du symbole + : « Vous pouvez maintenant créer et partager des publications directement depuis votre ordinateur ».

En cliquant sur le fameux symbole, vous pourrez alors ajouter la photo ou la vidéo de votre choix et suivre le processus classique d’une publication sur Instagram. Notez que cela concerne uniquement votre fil et non vos stories.

Plus pratique pour certains usages d’Instagram

Pour les photographes expérimentés utilisant des boîtiers sophistiqués, cela peut représenter une excellente opportunité de partager plus facilement leurs créations. Si vous avez l’habitude de faire vos retouches photo sur ordinateur plutôt que sur smartphone, cela pourra aussi vous faire gagner du temps sur la publication de vos clichés.

Petit détail important : les vidéos postées ne peuvent pas dépasser une minute. Au-delà de ça, il ne vous reste plus qu’à profiter de cette nouvelle option d’Instagram. Mais dans son ADN, la plateforme détenue par Facebook — si le nom de l’entreprise ne change pas — reste très axé autour d’une utilisation sur smartphone.