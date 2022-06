Messenger veut devenir votre application d’appel incontournable

Meta annonce déployer un nouvel onglet « Appels » sur Messenger, pour les smartphones et appareils iOS et Android. De quoi mettre en avant les appels audios et vidéos de l'application de messagerie instantanée.

En ajoutant un nouvel onglet « Appels », Meta veut être sûr que vous sachiez que Messenger possède un système d’appels audios et vidéos, comme l’écrit The Verge qui a rapporté la nouvelle. Pour rappel, les appels audio étaient arrivés en 2013 sur Messenger, tandis que la fonction vidéo était apparue en 2015.

Les appels sur Messenger, une fonctionnalité incontournable

The Verge rapporte que selon Meta, « les appels audio et vidéo ont augmenté de 40 % par rapport au début de 2020, avec 300 millions d’appels effectués chaque jour ». L’entreprise souhaite faire de son application de messagerie instantanée un « hub de communication complet ».

Ce nouvel onglet s’inscrit probablement dans la stratégie d’uniformisation de Messenger, Instagram et WhatsApp débutée par Facebook en 2019, afin de passer de façon transparente d’un service à l’autre. La fusion entre Messenger et la messagerie d’Instagram avait d’ailleurs débuté il y a près de deux ans. De quoi se démarquer de la concurrence avec un service commun à plusieurs applications très utilisées à travers le monde.

Un nouvel onglet dans Messenger

Cet onglet comprendra un historique de tous vos appels que vous avez passés ou reçus, avec la personne, la date et l’heure de l’appel. On aperçoit également un signe « + » en haut à droite de l’écran, qui permettra de démarrer un appel avec n’importe quel contact que l’on a sur Messenger. Des suggestions s’afficheront à l’écran et l’on pourra aussi créer un appel de groupe.

Un onglet « Appels » qui se déploie dans le monde entier et qui se fait de façon progressive.

Meta continue donc ses améliorations pour Messenger, après la possibilité de taguer tous les membres d’une conversation ou encore le chiffrement de bout en bout dans les conversations de groupe.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.