Messenger : le chiffrement de bout en bout en groupe officiellement disponible

Le chiffrement de bout en bout arrive dans les groupes Messenger. Meta a intégré de nombreuses fonctionnalités pour rendre cela plus digeste.

En août dernier, Meta (qui s’appelait encore Facebook à l’époque) avait annoncé que son application Messenger intègrerait bientôt des messages et des appels de groupe chiffrés de bout en bout. C’est maintenant chose faite.

Sur Messenger, lorsque vous créez un groupe, vous pouvez désormais cliquer sur « lancer une discussion chiffrée de bout en bout ». Alors l’interface changera et vous vous retrouverez dans une nouvelle conversation.

D’après ce que nous avons pu voir, il faut que les groupes aient été créés après la mise à jour pour que l’option vous soit proposée. En plus du chiffrement, vous pourrez y déposer des messages éphémères supposés disparaître après un temps donné.

Protection contre les captures d’écran

Ce n’est pas tout. Meta en a profité pour raffiner un petit peu l’expérience des conversations chiffrées. Vous devriez par exemple recevoir une notification lorsqu’un·e interlocuteur·rice fait une capture d’écran d’un message éphémère.

Par ailleurs, jusqu’ici, dialoguer en mode chiffré de bout en bout pouvait avoir un petit côté sec par rapport à ce qu’on connait sur les conversations classiques sur Messenger. Les gifs et les réactions étaient rangés au placard. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, il ne s’agissait finalement pas d’une manière de dire « ici c’est sérieux, on discute chiffré », mais il fallait juste laisser le temps aux équipes de développement de les intégrer. Vous allez maintenant pouvoir envoyer des GIFS, des stickers et des réactions chiffrés.

Dans les conversations chiffrées, Messenger intègre l’édition des vidéos. // Source : Meta Dans les conversations chiffrées, Messenger intègre le transfert. // Source : Meta Dans les conversations chiffrées, Messenger intègre l’animation qui vous indique que quelqu’un est en train de taper.. // Source : Meta Dans les conversations chiffrées, Messenger intègre les réactions. // Source : Meta Dans les conversations chiffrées, Messenger va vous prévenir lorsque quelqu’un fait une capture d’écran. // Source : Meta

Autre fonctionnalité qui manquait un peu : les réponses à un message spécifique ont été ajoutées. Il va de même pour les indicateurs de frappe, la possibilité de transférer un message, de sauvegarder une vidéo ou une image ou encore d’éditer une vidéo avant de la poster dans le groupe.

Bref, le chiffrement de bout en bout sur Messenger semble atteindre enfin un niveau d’interaction satisfaisant pour l’utilisateur. Pas sûr qu’il y ait de quoi ringardiser WhatsApp ou Signal auprès des adeptes du chiffrement, mais les fonctionnalités sont là.

