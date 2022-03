Messenger ajoute les meilleurs raccourcis dont on pouvait rêver

Deux nouveaux raccourcis ô combien utiles sont en train de faire leur apparition sur Messenger. L’un permet de taguer l’ensemble des personnes se trouvant dans une conversation groupée, l’autre vous habilite à envoyer un message en mode silencieux.

Si Messenger a accueilli un bon nombre de nouvelles fonctionnalités au cours des dernières années, des petits manques pouvaient encore se faire ressentir çà et là. Et cela tombe bien, car Meta, propriétaire de Facebook et du service de messagerie associé, ajoute deux nouveaux raccourcis qui devraient ravir plus d’une personne.

Au sein d’une conversation groupée, qui n’a jamais voulu taguer l’ensemble des personnes présentes ? Problème : aucune commande ne le permettait jusque-là. Pour les plus courageux et courageuses, il fallait alors taper le nom de chaque participant, a la mano. Mais cette époque est désormais révolue.

Tout le monde dans le même panier

Le tag « @everyone » est en effet en cours de déploiement pour vous permettre de notifier toutes les personnes du chat. Pour l’instant, on ne sait pas comment Facebook le traduira pour les utilisateurs français. Nous avons mis à jour l’application et réalisé quelques essais, sans que rien ne se passe, malheureusement.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait s’avérer très utile pour attirer l’attention de tous les utilisateurs, afin d’obtenir une question à une réponse urgente par exemple, ou donner le maximum d’exposition à l’un de vos messages. « @everyone » est aussi bien disponible sur Android que sur iOS, indique Messenger.

Silence

Une autre nouveauté tout aussi intéressante fait également son apparition : /silent. À la manière d’une commande sur Slack, cette fonction permet d’envoyer un message sans que vos interlocuteurs reçoivent de notification. C’est une sorte de mode silencieux directement activé par l’expéditeur, et non plus par le destinataire.

Là encore, /silent est déployé sur Android et sur iOS.

À l’avenir, Messenger compte intégrer d’autres petites nouveautés, à l’image de /Pay (sur iOS et Android, mais uniquement aux États-Unis), qui facilitera l’envoie et la réception d’argent directement depuis une conversation. Enfin, /gif (sur iOS), vous donnera accès à un raccourci encore plus simple vers vos images animées préférées.

