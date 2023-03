Instagram : sa nouvelle méthode pour gagner de l’argent va déplaire à beaucoup

Instagram a présenté dans un billet de blog deux nouvelles méthodes de publicité offertes aux entreprises présentes sur le réseau social : des contenus sponsorisés dans les résultats de recherche et des notifications liées à des événements professionnels.

Instagram devrait bientôt vous proposer encore plus de publicité qu’aujourd’hui. Dans un billet de blog dédié aux entreprises présentes sur la plateforme, publié le mercredi 22 mars, le réseau social vient d’annoncer deux nouveaux outils qui devraient offrir aux comptes professionnels « plus de façons de se faire découvrir et de nouer des liens significatifs » avec leur audience.

Des publicités basés sur vos résultats de recherche

Parmi ces nouvelles méthodes : des publicités intégrées à la recherche de contenus. Concrètement, des publications marquées comme « sponsorisé » devraient apparaître selon les mots-clés que vous avez tapé dans la barre de recherche.

Toutefois, ces annonces ne devraient pas être affichées dans les premiers résultats de recherches, mais plutôt « dans le flux que les utilisateurs peuvent faire défiler après avoir cliqué sur une publication obtenue à partir des résultats de recherche », selon le post de blog d’Instagram. Instagram annonce vouloir déployer cette nouvelle zone de publicité « dans les mois à venir », à l’international.

Des notifications sur des événements d’entreprise

Le réseau social a également présenté un nouvel outil permettant aux entreprises d’envoyer des notifications concernant leurs événements professionnels. Une nouvelle bannière « Rappelez-le moi » pourra ainsi apparaître sur une publication d’un compte de marque dédié à un événement à venir.

S’il clique dessus, l’utilisateur se verra proposer soit de partager cette annonce en story, soit d’activer trois notifications liées à l’événement : un jour avant, 15 minutes avant et à l’heure de l’événement. Dans trois captures d’écrans, le réseau social donne l’exemple d’un post dédié au premier épisode d’une série à venir.

Testée récemment en partenariat avec certaines marques comme la chaîne de télévision payante américaine Starz, cette option est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs de compte Instagram professionnels.

Un contexte économique tendu pour Instagram et Meta

Ce sont ici de nouveaux produits publicitaires qui s’inscrivent dans un contexte tendu pour la maison mère d’Instagram, Meta. Comme le rappelle le site d’information Engadget, son modèle économique est avant tout basé sur la vente de contenus sponsorisés, mais ses revenus publicitaires ont baissé d’environ 1,3 milliard de dollars en 2022. Depuis novembre dernier, le groupe a d’ailleurs annoncé 21 000 licenciements cumulés à venir.

