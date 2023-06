WhatsApp : vous ne serez plus dérangés par les appels de numéros inconnus

WhatsApp se met à jour et ajoute de nouvelles fonctionnalités de confidentialité. La plus importante est la mise en sourdine des numéros inconnus. De quoi ne plus être dérangés par des personnes que l'on ne connaît pas et qui sont le plus souvent des spams.

Après les différents scandales autour de la gestion des données personnelles chez Meta, l’entreprise continue de vouloir mointrer patte blanche. Cela comprend évidemment WhatsApp, réputé notamment pour son chiffrement de bout en bout des conversations. L’application de messagerie instantanée va plus loin aujourd’hui, dans sa dernière mise à jour.

WhatsApp bloque les appels de numéros inconnus

WhatsApp ajoute une fonction de mise en sourdine des numéros inconnus. Dans son article de blog, l’application explique qu’elle permet « de filtrer automatiquement les spams, les arnaques et les appels de numéros inconnus pour encore plus de protection. » De toute manière, WhatsApp semble de moins en moins vouloir dépendre d’un numéro de téléphone, au profit des noms d’utilisateur.

En réalité, ces appels indésirables ne sont techniquement pas bloqués, mais simplement pas affichés. Ce qui veut dire que l’on peut toujours vous appeler, mais que les appels ne seront pas montrés sur votre smartphone. Ils apparaitront tout de même dans votre historique d’appels pour savoir si vous avez été appelé.

Gérer ses paramètres de confidentialité devient plus simple

WhatsApp ajoute une « vérification de la confidentialité » sur son application. Concrètement, il s’agit d’un guide présentant les principaux paramètres de confidentialité, les rendant plus intelligibles.

Cela permet de choisir qui est en capacité de vous contacter (tout le monde, vos contacts, etc.), de renforcer la sécurité de votre compte (activer la double authentification par exemple) ou encore de contrôler vos informations personnelles. C’est aussi le moyen pour WhatsApp de faire connaître ses nouvelles options, comme celle permettant de bloquer ses conversations à l’aide d’un mot de passe.

