Instagram et Messenger : masquez votre visage avec un avatar sur les appels vidéo

L'entreprise Meta a dévoilé de nouvelles fonctionnalités liées à ses avatars pour Facebook Messenger et Instagram.

Meta dope à nouveau les fonctionnalités associées à ses avatars. La société entend continuer d’aider ses utilisateurs à exprimer leurs émotions dans l’espace digital en développant de nouvelles façons de le faire. Défrayant déjà la chronique au sujet de son nouveau réseau social Threads, Meta publie un billet sur son blog au sujet des nouvelles fonctionnalités de ses avatars, prévues pour une nouvelle mise à jour.

Appeler en vidéo avec un avatar sur Facebook et Instagram

Meta mise tous ses jetons sur ses avatars. Il faut dire que d’après l’entreprise, plus d’un milliard d’avatars ont été créés sur la plateforme jusqu’à présent. Parmi les nouveautés apportées par la mise à jour, une fonctionnalité flambant neuf permettra d’effectuer des appels vidéos sur Messenger et Instagram par avatar interposé. Conçue pour apporter une solution aux appels imprévus lorsque l’utilisateur n’est pas forcément prêt à décrocher un appel vidéo, l’avatar se place en intermédiaire entre la caméra désactivé et la vidéo transmise en direct.

Des stickers en pagaille

Dans la même lignée, de nouveaux stickers virtuels animés reprenant l’apparence des avatars verront le jour. Ces derniers pourront être utilisés dans les stories Instagram et Facebook, dans les Réels, dans les commentaires sur Facebook et dans les conversations privées sur ces deux réseaux sociaux. Qui dit social, dit amis. Meta l’a bien compris et va également ajouter des stickers d’avatars combinés. Ceux-ci permettront d’incorporer les avatars des deux participants à la conversation en un seul sticker pour exprimer une activité partagée.

L’entreprise annonce le développement d’un module pour générer un avatar plus proche de la réalité. Pour cela, si de nouveaux styles seront déployés, c’est surtout la possibilité de créer son double à partir d’un selfie qui devrait s’inscrire en tant que nouveauté majeure.

