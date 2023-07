Vous n’êtes pas particulièrement emballés par Threads

Alors que Threads n'est pas encore officiellement lancé en Europe, de nombreux utilisateurs ont déjà ouvert leur compte. Pourtant, parmi notre lectorat, peu ont finalement sauté le pas.

Après des mois de préparation, le groupe Meta a finalement lancé cette semaine son nouveau réseau social conçu pour concurrencer Twitter : Threads par Instagram. Si elle s’appuie sur Instagram, cette nouvelle application reprend cependant en grande partie le fonctionnement et l’interface de Twitter, à tel point qu’Elon Musk a déjà menacé de poursuive Meta en justice.

Pour l’instant, l’application n’est pas encore proposée officiellement au sein de l’Union européenne, et notamment en France. Néanmoins, cela n’empêche pas, dans les faits, de la télécharger que ce soit sur Android ou sur iPhone. Dans le monde, ce sont ainsi déjà plus de 50 millions d’utilisateurs qui ont ouvert leur compte Threads, et ce malgré les nombreuses lacunes du réseau social par rapport à son principal concurrent. Des lacunes auxquelles Meta compte bien remédier en annonçant déjà les fonctionnalités à venir.

Avez-vous déjà ouvert un compte Threads ?

Dans ce contexte, alors que le succès de Threads semble être parti pour durer, nous avons voulu savoir ce que vous en pensiez et surtout si vous faisiez partie de la première vague d’inscrits.

En lisant Threads, on peut avoir l’impression que la communauté Frandroid a débarqué en force sur le nouveau réseau social de Meta. Pourtant vous êtes 36,1 % à avoir répondu que vous ne comptiez pas vous inscrire sur cette nouvelle plateforme. Wasteak s’explique : « Thread n’apporte rien de plus que Twitter (si ce n’est des fonctions en moins) et on y trouve les mêmes inconvénients ».

Toutefois, une grande partie hésite encore (12,8 %) ou attend une arrivée officielle en France (26,2 %). Dans quelques mois, les réponses pourraient donc être radicalement différentes si l’on repose la même question.

Quoi qu’il en soit, vous êtes tout de même 24,9 % (un quart !) à avoir sauté le pas. Ce n’est pas rien !

