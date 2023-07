Threads : les fonctionnalités déjà prévues par Meta pour détrôner Twitter

Threads a déjà conquis 50 millions d'utilisateurs, mais l'application est encore loin d'être complète. Afin de ne pas perdre l'énergie de sa lancée, Meta se doit d'ajouter des fonctionnalités à son nouveau réseau social. Ça tombe bien, elle a déjà prévu des ajouts : les voici.

En une journée, Threads a conquis plus de 50 millions d’utilisateurs à travers le monde. Une prouesse évidemment due à Instagram, très lié au réseau social, ainsi qu’à la puissance de Meta. Pourtant, de nombreuses fonctionnalités manquent à Threads, pouvant apporter ce petit plus et convaincre les utilisateurs de Twitter. Meta a cependant tout prévu et dit travailler sur des fonctions qui arriveront dans l’application. L’objectif est clair : les ajouter au plus vite.

Pour le moment, il n’a pas été fait mention d’une disponibilité dans l’Union européenne : à cause du RGPD, Threads n’est pas disponible en France. Heureusement, quelques astuces permettent d’accéder au réseau social, même chez nous.

Le fil d’actualités basé sur les abonnements

Adam Mosseri, dirigeant d’Instagram, est très actif sur le lancement de Threads. Répondant à plusieurs « threaders » (le nom n’est pas officiel), il annonce par la même occasion des fonctionnalités à venir sur l’application. La première, c’est un fil d’actualités basé sur les abonnements et non par un algorithme.

Adam Mosseri répond en réalité à une accusation de la part d’Elon Musk, qui a déclaré sur Twitter que « Un système à source fermée et à algorithme uniquement signifie que la manipulation des informations que les gens voient est essentiellement indétectable. » Sans le dire, il accuse en fait Instagram. Son dirigeant a tenu à rappeler sur Threads qu’« Instagram et Facebook ont tous deux des options de flux chronologiques, alors oui nous allons aussi en ajouter une sur Threads. »

Les hashtags (de Twitter) sont prévus pour Threads

C’est Adam Mosseri toujours qui a indiqué que les hashtags étaient « sur la liste », sous-entendu sur la liste des prochaines fonctionnalités qui arriveront sur Threads. Il s’agit là aussi d’une fonction historique de Twitter, qui a fait sa renommée, bien que de moins en moins utilisée chez l’oiseau bleu.

Ce que cela pourrait principalement permettre chez Threads, c’est la possibilité de pouvoir consulter des publications par thématiques. À l’heure actuelle, c’est presque impossible de faire cela : il faut soit se rendre sur des comptes dédiés, ou prier pour que notre fil d’actualités affiche ce que l’on souhaite.

La publicité arrivera sur Threads, mais pas maintenant

Adam Mosseri a également répondu à un autre internaute en indiquant que la publicité n’était pas prioritaire pour le moment du côté de Meta. Il écrit : « nous devons nous assurer que c’est une application que les gens veulent continuer à utiliser avant de nous soucier de gagner de l’argent… »

On peut penser que Meta a de la trésorerie pour se permettre cela, du moins durant un certain temps. Pourtant, elle reste une entreprise à but lucratif et devra à un moment où à un autre ajouter de la publicité. Croisons simplement les doigts pour qu’elle ne soit pas trop intrusive.

La version web du nouveau réseau social de Meta est en préparation

Autre fonctionnalité que nous aimerions tous avoir : une version web facilement accessible. Si pour le moment, il faut installer l’APK de Threads sur Windows 11 ou utiliser le navigateur Arc sur macOS, aucun moyen officiel ne permet d’utiliser le réseau social sur ordinateur. On peut effectivement accéder à des profils et à des publications, mais on ne peut pas se connecter.

Adam Mosseri s’est voulu rassurant, en disant qu’une version web de Threads était bien prévue. Cependant, il a précisé que la priorité était l’application mobile. En toute logique, cette dernière devrait recevoir des mises à jour importantes avant que Threads ne soit entièrement disponible sur navigateur.

La possibilité de supprimer son compte Theads sans avoir à supprimer son compte Instagram

Il y a des choses à connaître avant de s’inscrire sur Threads. Notamment le fait que tout compte Threads est lié à un compte Instagram. Si vous décidez de supprimer votre compte Threads, il vous faudra supprimer votre compte Instagram.

Face aux critiques des internautes, Adam Mosseri a voulu clarifier ce point : « vous pouvez désactiver votre compte Threads, ce qui cache votre profil et votre contenu Threads, vous pouvez mettre votre profil en privé, et vous pouvez supprimer des posts individuels de Threads – tout cela sans supprimer votre compte Instagram. Threads est géré par Instagram, il s’agit donc pour l’instant d’un seul compte, mais nous cherchons un moyen de supprimer votre compte Threads séparément. »

En lisant cela, on comprend que la désactivation du compte Threads revient à l’invisibiliser totalement. Le seul intérêt de vouloir supprimer son compte Threads est semble-t-il de supprimer ses données des serveurs de Meta. Cette dernière est d’ailleurs connue pour collecter et exploiter beaucoup de données.

Les messages privés arriveront sur Threads

Adam Mosseri le reconnaît, « il y a des tas de choses essentielles qui manquent : la recherche, les hashtags, la synchronisation graphiques, la prise en charge de Fediverse, la messagerie peut-être… »

Sur les messages privés, il est même possible que Threads reprenne la messagerie d’Instagram et que les deux soient liées. Cela rentrerait dans la logique d’une fusion des différentes messageries de Meta : Messenger, WhatsApp, Instagram, etc. en projet depuis longtemps.

Une vraie recherche, c’est prévu

Quant à la recherche, elle est aussi un élément important de Twitter : grâce aux « opérateurs booléens » (qui sont des paramètres de recherche), on peut plus ou moins tout chercher sur le réseau social. Pratique pour retrouver un ancien tweet d’une personnalité, une ancienne blague, mais aussi à des fins d’information.

Pour le moment, il y a bien une fonctionnalité de recherche sur Threads, mais elle ne permet que de trouver des comptes sur le réseau social. Impossible de retrouver une publication.

Le Fediverse : comment Threads sera connecté à Mastodon et autres

Enfin, il y a la « prise en charge du Fediverse ». Il s’agit d’un réseau de serveurs indépendants et connectés entre eux. Ils peuvent communiquer par le biais de différents protocoles. Cela permet de faire communiquer des réseaux sociaux entre eux.

Dans l’idée, on pourra consulter et répondre à des publications Threads depuis Mastodon et inversement. Si techniquement ce n’est pas encore possible, Meta a déclaré depuis le début vouloir le faire, afin de participer à ce réseau décentralisé de réseaux sociaux.

