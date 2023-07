Ce qu’il faut savoir avant de créer votre compte Threads

Threads est lancé et a pour ambition de concurrencer Twitter. Mais avant de vous aussi créer votre compte Threads, il y a quelques notions à connaître du fonctionnement du réseau social de Meta. Notamment le fait qu'il est fortement lié à Instagram.

Vous aussi souhaitez faire partie des plus de 30 millions d’utilisateurs ayant rejoint Threads en quelques heures ? Avant de démarrer votre nouvelle aventure, il y a certaines choses à savoir à propos de Threads.

Comment accéder à Threads depuis la France ?

C’est basique, mais il faut le connaître. Pour le moment, Threads n’est pas lancé officiellement en France, mais nous avons un guide pour accéder à Threads depuis un smartphone Android ou un iPhone.

Sur Android, il faut installer une APK : il s’agit du fichier de l’application Threads. Quant à iOS, c’est un peu plus compliqué : il faut créer un compte Apple basé aux États-Unis. Dans les deux cas heureusement, nul besoin d’un VPN. Enfin, une version pour navigateurs existe, mais elle est en lecture seule : impossible de se connecter dessus.

Pour créer un compte Threads, il vous faut un compte Instagram

Au lancement de l’application, pas le choix : pour accéder au réseau social, il vous faut vous connecter à Instagram. Si vous n’en avez pas, il faudra vous en créer un.

Par la suite, vous pouvez récupérer toutes vos informations d’Instagram pour créer votre profil : photo de profil, biographie, lien, etc. Par la suite, ces informations sont bien sûr modifiables. Cependant, impossible de changer l’identifiant ainsi que le nom affiché sur son profil : ils sont liés à Instagram. Si vous souhaitez modifier ces deux éléments, il faudra le faire depuis Instagram. À noter que la photo de profil, la biographie et le lien peuvent être différents entre Threads et Instagram.

Threads intègre également les badges de certification et pour cause : ce sont simplement ceux d’Instagram. Cependant, si votre compte est vérifié sur Instagram, vous ne pourrez modifier votre photo de profil que sur Instagram.

Comment s’abonner automatiquement à ses amis d’Instagram

Threads permet de suivre automatiquement tous ceux et celles que vous suivez déjà sur Instagram. De quoi retrouver rapidement ses amis. Si vous débarquez sur l’application, certains de vos proches vous auront déjà suivis.

Néanmoins, faites attention à cette fonctionnalité, surtout s’il y a des personnes que vous suivez sur Instagram, mais que vous n’aimez pas trop. Nous vous recommandons de suivre quelques comptes que vous connaissez dans un premier temps. Par la suite, vous pourrez retrouver automatiquement vos contacts Instagram depuis Threads. À titre de précision, les profils que vous suivez ou qui vous suivent sur l’un n’ont pas d’incidence sur l’autre.

N’essayez pas de supprimer votre compte Threads : cela supprimera aussi votre compte Instagram

Si Threads ne vous convainc pas et que vous souhaitez supprimer totalement votre compte, faites attention. La suppression de votre profil Threads entraîne la suppression de votre compte Instagram.

À la place, vous pouvez désactiver votre profil sur Threads. Cela signifie que vos publications et vos interactions ne seront plus visibles sur le réseau social, mais vos données personnelles resteront stockées chez Meta. Désactiver son compte n’a heureusement aucun impact sur son compte Instagram. D’un autre côté, désactiver son compte Instagram entraîne la désactivation de son compte Threads.

