Threads, l’alternative à Twitter de Meta, est disponible : comment l’installer et nos premières impressions

Threads, le dernier-né de Meta, a pris un départ fulgurant avec 5 millions d'inscriptions en une heure seulement ! Pourtant, le nouveau concurrent de Twitter n'est pas encore accessible en Europe. Évidemment, nous n'avons pas tardé pour le tester malgré tout.

Comme prévu, Threads, le nouveau réseau social de Meta, fait son entrée dans l’arène numérique avec une force et un intérêt exceptionnels.

Le nouveau-né de la firme de Mark Zuckerberg a connu une inscription de 5 millions d’utilisateurs en une heure seulement après son lancement, et ce, bien qu’il ne soit disponible que dans 100 pays. La grande absente de la liste ? L’Europe, certainement à cause des règlementions. Un problème que vous pouvez contourner en suivant notre précédent guide sur comment installer l’application sur Android et iPhone malgré les restrictions géographiques.

On a créé notre compte

Si l’enthousiasme de créer un compte sur un nouveau réseau social est palpable à chaque apparition d’une soi-disant « alternative » à Twitter, il y a quelque chose d’intrinsèquement différent cette fois-ci. Threads n’est pas simplement une plateforme supplémentaire qui tente d’émerger ; elle pourrait être la plus solide des alternatives à ce jour.

Comme prévu, Threads est profondément imbriqué dans l’écosystème d’Instagram. Ainsi, il est possible de récupérer vos informations Instagram telles que le pseudo, l’avatar et quelques autres détails, une manœuvre facilitée par la connexion universelle de Facebook.

Mais ne vous méprenez pas, Threads n’est pas une simple réplique d’Instagram ou de Twitter. En effet, l’application, dans sa version actuelle, semble plutôt être une version épurée de Twitter : pas de messages directs, pas de hashtag, pas de liste de tendances… L’expérience est d’une simplicité désarmante.

L’interface semble instantanément familière

Le design de Threads est propre et minimaliste, peut-être même un peu trop. L’interface semble instantanément familière, un croisement harmonieux entre Instagram et Twitter, avec des couleurs vives et nettes d’Instagram, mais avec le flux rapide et textuel de Twitter. En terme de contenu, ils pourraient paraître presque indiscernables.

Un point de divergence intéressant est que Threads vous permet de partager des publications Instagram sans qu’elles n’apparaissent simplement comme un lien. Une fonctionnalité qui tranche avec l’attitude de Twitter qui refuse obstinément le partage intégré d’Instagram, ni d’aucunes autres plateformes.

Malgré ces points forts, Threads n’est pas sans failles. Dès les premiers instants sur le réseau, le flux d’actualité peut être déconcertant. Bien que je suive un groupe de personnes avec lesquelles j’étais déjà connecté sur Instagram, mon flux était presque entièrement rempli de comptes aléatoires du monde entier. Après quelques heures, l’algorithme semble s’adapter et propose des noms plus familiers, mais l’expérience demeure légèrement impersonnelle.

Threads s’est contenté de dupliquer l’expérience Twitter de 2023

À la recherche de nouveaux abonnés, Threads m’a présenté une liste totalement aléatoire, y compris une personne certifiée, au milieu de noms inconnus. Une autre critique tient au fait que Threads s’est contenté de dupliquer l’expérience Twitter de 2023, sans option pour afficher le fil d’actualité par ordre chronologique. De plus, le défilement du flux est légèrement déroutant car tout le monde apparaît par son nom d’utilisateur et non par son vrai nom.

Pour l’instant, si vous souhaitez envoyer un message direct, vous devrez revenir à l’application Instagram traditionnelle. Il n’existe pas non plus de version web de Threads pour le moment, l’accès se fait uniquement via les applications mobiles.

Malgré ces imperfections de jeunesse, Threads a su piquer notre curiosité. Ses liens étroits avec Instagram et sa simplicité d’utilisation le rendent facilement accessible pour les nouveaux venus et promettent une évolution intéressante à l’avenir.

Alors, comment se démarquera-t-il sur le long terme ? Pourra-t-il franchir les frontières européennes et attirer les créateurs de contenu et les personnalités influentes pour rivaliser avec Twitter ? Cela reste à voir. Dans tous les cas, vous pouvez me suivre sur @ulrich, ainsi que Frandroid évidemment @frandroid_off.

