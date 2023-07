DM, liste, sondages… les fonctions qui manquent à Threads (par Instagram)

Meta vient de lancer son Twitter-killer : Threads par Instagram. Si l'application a beaucoup de potentiel, elle manque également de bon nombre de fonctionnalités. On fait le point.

Twitter a-t-il du souci à se faire ? Avec Threads, Meta a réussi le tour de force de proposer une alternative viable au réseau social d’Elon Musk. Grâce à son lien avec Instagram, ce Twitter-killer a enregistré plus de 30 millions d’utilisateurs en quelques heures.

Pour fonctionner et réellement faire trembler Twitter durablement, Threads par Instagram devra néanmoins évoluer et gagner en polyvalence. Aujourd’hui, le réseau social manque encore d’un grand nombre de fonctionnalités pour ne serait-ce qu’imaginer rivaliser avec Twitter.

Les messages privés

À l’origine, Instagram aussi était dénué de messages privés. Dans un cas comme dans l’autre, ces réseaux sociaux sont pensés autour du partage public, mais contacter une personne en privé peut toujours s’avérer très pratique. Si Meta l’a bien compris et a fini par le rajouter à Instagram, Threads en est encore dépourvu pour le moment.

Les sondages

Aimez-vous Threads ou pas ? Pour répondre à cette question sur Twitter, il est possible d’utiliser un module de sondage qui s’occupera d’agréger les résultats et d’en produire un petit histogramme. Sur Threads, il vous faudra poser la question directement à votre communauté et lire toutes les réponses une par une. Bonne nouvelle : pour le moment, vous ne devriez pas avoir assez d’utilisateurs pour que ce soit trop pénible.

Un affichage chronologique de vos abonnements

Héritier d’Instagram, Threads adopte logiquement la même philosophie. Le nouveau réseau social de Meta ne propose ainsi qu’une timeline algorithmique, où les posts affichés sont les plus susceptibles de vous plaire. Si Twitter a tenté de s’y plier à son tour avec l’affichage « pour vous », le réseau à l’oiseau bleu permet néanmoins de revenir à un affichage chronologique des tweets, où les plus récents s’affichent nécessairement en haut de l’écran.

Les listes

Twitter est un outil extraordinaire pour se tenir informé sur des sujets très précis. Pour cela, utiliser les listes peut se montrer très pratique en segmentant les informations par catégories de personnes. Cela peut également permettre de séparer un usage pro d’un usage personnel sur un même compte.

Une interface Web / PC

À l’heure actuelle, pour « threader » depuis un ordinateur, il faut passer par une émulation de l’application ou l’affichage de l’écran de son smartphone. Des manipulations qui ne sont pas forcément connues de tout le monde. Une interface directe depuis le Web serait bienvenue pour exporter l’usage en dehors de nos téléphones.

Des hashtags / une recherche par thème

L’une des grandes forces de Twitter est de pouvoir suivre un thème précis par le biais d’un hashtag, ou simplement la recherche d’un mot en particulier. Sur Threads, la recherche permet seulement de retrouver des comptes. Pour s’informer, Twitter reste donc largement supérieur.

Plus de paramètres (navigateur, thème sombre…)

On peut regretter également l’absence de certaines options dans les paramètres de Threads by Instagram. En vrac, pouvoir ouvrir un lien dans un navigateur externe ou une application tierce plutôt que dans la WebView intégrée à l’application serait un énorme avantage. De même, beaucoup d’usagers ignorent qu’il existe un thème sombre/clair puisque Threads adopte par défaut le thème du système. Il serait de bon ton de dissocier les deux.

Supprimer son compte

Threads by Instagram est, comme son nom l’indique, une extension d’Instagram. On peut donc s’y connecter avec son compte du célèbre réseau social dédié aux photos, mais si l’on veut supprimer son compte, il faudra… supprimer son compte Instagram. Quant aux messages que vous avez envoyés, il faudra les supprimer un par un.

Mettre un message en favoris

Retrouver un message précis sur Threads aujourd’hui nécessite de scroller indéfiniment, puisqu’il n’est pas possible de rechercher un terme en particulier. On aimerait donc voir apparaître une fonction de favoris, ou au moins un endroit où l’on pourrait retrouver nos likes…

Un accès direct en Europe

Si vous utilisez Threads by Instagram aujourd’hui, c’est certainement que vous êtes passés par un moyen détourné. Et pour cause, l’application n’est pas disponible sur les boutiques d’applications officielles (Google Play Store et App Store) en Europe. On aimerait donc voir l’application accessible facilement pour toutes et tous afin de faire grossir nos réseaux plus facilement.

Le corollaire, c’est que Meta serait obligé de respecter le RGPD, ce qui limiterait l’usage que la firme fait de nos données. Parce qu’après tout, n’oubliez pas que si on aime l’idée de quitter Twitter, ça reste l’entreprise qui a permis le scandale de Cambridge Analytica…

