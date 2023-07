Comment supprimer ou désactiver son compte Twitter

Beaucoup de choses ont changé du côté de Twitter depuis le rachat du réseau social par Elon Musk. Face à ces chamboulements, nous vous expliquons comment supprimer un compte Twitter sur iPhone, Android et ordinateur.

Twitter est un réseau social adoré par les uns, détesté par les autres et le clivage ne s’est pas arrangé depuis le rachat de l’entreprise par le controversé milliardaire Elon Musk. La suppression de votre compte (profil et nom d’utilisateur) est peut-être une idée qui court dans un recoin de votre tête depuis un petit moment. Si vous voulez franchir le pas et vous désinscrire, voici la procédure à suivre pour supprimer définitivement votre compte Twitter ou le désactiver le temps de prendre une pause.

La méthode+ est assez simple. Pas besoin d’aller fouiller dans les archives du web, de prendre rendez-vous, de retenir un mot de passe complexe ou une formule magique.

Comment fermer et supprimer définitivement son compte Twitter ?

Pour supprimer définitivement un compte Twitter, il faut, au préalable, désactiver le compte Twitter en question. Une fois cette étape franchie, il faudra patienter et ne pas réactiver le compte dans un délai de 30 jours afin de bien valider la suppression de votre profil et de votre nom d’utilisateur.

Nous allons donc détailler à chaque fois les étapes à suivre sur iPhone, Android et ordinateur pour supprimer définitivement votre compte Twitter. Mais, quel que soit l’appareil utilisé, ce délai d’un mois sera toujours à prendre en compte après la désactivation.

Comment supprimer un compte Twitter sur iPhone ?

Depuis l’application Twitter sur iPhone, voici les étapes à suivre pour supprimer votre compte.

Ouvrir le menu latéral .

. Dérouler la rubrique Réglages et support .

. Sélectionner la ligne Réglages et confidentialité .

. Choisir l’option Votre compte .

. Taper sur Désactiver le compte .

. Valider en appuyant sur Désactiver .

. Attendre un délai de 30 jours sans se connecter au compte Twitter pour le supprimer définitivement.

Comment supprimer un compte Twitter sur Android ?

Pour supprimer votre compte Twitter depuis un smartphone Android, le procédé est le même que sur iPhone. Seuls les noms de quelques menus diffèrent. Voici donc la procédure.

Aller dans le menu latéral .

. Ouvrir la rubrique Paramètres et support .

. Cliquer sur Paramètres et confidentialité .

. Sélectionner Votre compte .

. Appuyer sur Désactiver le compte .

. Confirmer en tapant sur Désactiver .

. Patienter 30 jours sans le réactiver pour supprimer définitivement le compte Twitter.

Comment supprimer un compte Twitter sur un ordinateur ?

La méthode pour la suppression de compte Twitter sur un ordinateur suit la même logique que sur smartphone avec quelques subtilités infimes.

Cliquer sur l’icône à trois points à gauche de l’écran.

à gauche de l’écran. Ouvrir Paramètres et support

Aller Votre compte > Désactiver le compte

Vous tomberez alors sur une interface vous laissant le choix sur la « période de réactivation ». En d’autres termes, combien de temps vous vous laissez pour pouvoir laisser le compte Twitter désactivé avant sa suppression définitive. Vous avez deux choix : 30 jours ou 12 mois.

Comment désactiver un compte Twitter temporairement ?

Vous pouvez avoir envie de simplement désactiver votre compte Twitter de manière temporaire, sans aller jusqu’à la suppression définitive. Pour ce faire, il suffit de suivre les étapes décrites plus haut — sur iPhone, Android ou ordinateur –, mais penser à bien se reconnecter dans les 30 jours suivant la désactivation du compte Twitter (et donc de ne pas oublier votre mot de passe).

Pendant cette période de désactivation, votre profil et notre nom d’utilisateur (avec le @ au début) ne seront plus visibles.

Pourquoi supprimer son compte et quitter Twitter ?

Le rachat de Twitter par Elon Musk est loin d’avoir fait l’unanimité. L’arrivée de l’homme d’affaires a été des plus chaotiques créant même une sorte de panique générale sur Twitter pendant quelque temps. Les cafouillages autour de la liberté d’expression sur le réseau social, les frustrations sur la double authentification, quelques trolls, l’abonnement Twitter Blue ou des méthodes douteuses autour de la « limite de taux dépassée »… L’actualité de Twitter n’a vraiment pas été de tout repos.

Et cela se ressent aussi sur la qualité des interactions sur le réseau social. Des personnes s’y retrouvent tout à fait ou ne voient pas leurs habitudes transformées. D’autres ne s’y retrouvent plus dans ce nouveau Twitter et manifestent de plus en plus leur envie de désactivation ou de suppression du compte. Par exemple, en installant Threads sur leurs smartphones. Cette application est une alternative à Twitter créée par Meta et de plus en plus de personnes s’y donnent rendez-vous. Même pas besoin d’un nouveau mot de passe puisque le service est lié à Instagram.

Enfin afin d'aller plus loin, vous pouvez aussi vous intéresser aux tutoriels suivants :

