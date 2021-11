Comment installer une application Android sur Windows 11 en deux clics

Un nouveau logiciel permet d'installer des applications Android en deux clics sur Windows 11.

L’une des plus grandes nouveautés introduites par Windows 11 est le sous-système Android pour Windows. Il permet aux utilisateurs d’installer des applications Android via l’Amazon AppStore intégré dans le Windows Store.

Depuis son annonce, cette fonctionnalité a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les utilisateurs, étant donné la popularité du système d’exploitation sur les smartphones. Windows 11 virtualise un environnement Android à l’aide d’Hyper-V et de l’Android Open Source Project (AOSP), afin de pouvoir pour exécuter n’importe quelle application Android.

WSATools, un logiciel qui simplifie l’installation des fichiers .APK sur Windows 11

Il existait une méthode relativement simple, voici une méthode en plus simple. Il faut utiliser le logiciel WSATools, que l’on peut trouver directement sur le Microsoft Store.

WSATools vous permet d’installer n’importe quelle application Android sur votre système Windows 11 en quelques clics. De plus, si vous ne souhaitez pas utiliser l’AppStore d’Amazon mais directement avec un fichier .APK. Pour information, nous offrons une fonction pour extraire le fichier .APK dans principales apps du Play Store.

Avec WSATools, vous avez deux façons d’installer APK. La première consiste à ouvrir l’application, à appuyer sur Sélectionner un APK et à rechercher le fichier dans votre PC. La seconde consiste simplement à double-cliquer sur un fichier APK, tout simplement. WSATools se charge de « traiter » avec le sous-système Android et d’effectuer les opérations en arrière-plan, ce qui peut prendre un certain temps, en fonction des performances de votre PC et de la taille de l’APK que vous installez. Pour information, les applications Android qui s’installent sur Windows 11 sont également disponibles à partir du menu Démarrer.

N’oubliez pas que l’intégration Android dans Windows 11 n’inclut pas les services Google, donc de nombreuses applications qui en dépendent ne fonctionneront pas même si vous les installez depuis l’APK.

