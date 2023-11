« Je n’ai rien signé avec Meta », le mythe persistant sur Facebook

Encore une fois, les utilisateurs de Facebook sont confrontés à un message viral trompeur.

Depuis quelques jours, un message se propage à grande vitesse sur Facebook, affirmant faussement que Meta (la société mère de Facebook) commence à appliquer une nouvelle règle permettant l’utilisation des photos des utilisateurs.

« Je n’ai rien signé avec Méta. La nouvelle règle Facebook/Meta commence demain où ils peuvent utiliser vos photos. N’oubliez pas que la date limite est aujourd’hui ! Cela pourrait être utilisé dans des poursuites contre vous. Tout ce que vous avez posté est publié aujourd’hui – même les messages qui ont été supprimés. Ça ne coûte rien, juste copier et poster, mieux que de regretter plus tard. »

Le message, long et alarmiste, mentionne le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la loi UCC (Uniform Commercial Code), suscitant une vague de panique parmi les utilisateurs qui le partagent dans l’espoir de protéger leur vie privée et leurs données personnelles.

Cependant, ces messages, réapparaissant sporadiquement depuis au moins 2011, sont dénués de toute valeur juridique. Les conditions d’utilisation, acceptées par les utilisateurs lors de leur inscription, sont les seuls textes régissant la collecte de données par Facebook.

Pourquoi cette rumeur refait-elle surface ?

Le retour de cette fausse alerte coïncide avec une annonce récente de Meta. La société a informé ses utilisateurs en Europe de l’introduction d’un système d’abonnement payant pour éliminer les publicités de Facebook et Instagram.



Cette option, facturée à 9,99 euros par mois sur ordinateur et à 12,99 euros par mois sur smartphone, a peut-être suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs, craignant que l’utilisation gratuite de ces plateformes soit compromise.

Toutefois, Meta a rassuré ses utilisateurs : Facebook et Instagram resteront accessibles gratuitement, l’abonnement étant simplement une option supplémentaire pour une expérience sans publicité.