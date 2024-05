Meta développe en douce une toute nouvelle IA prometteuse

En parallèle des annonces tapageuses d'OpenAI, Google et Microsoft, Meta a discrètement publié un document de recherche traitant d'un nouveau modèle d'IA plutôt prometteur. Ce dernier serait déjà en mesure d'égaler voir battre ChatGPT-4.

Au cours des derniers jours, le marché des IA génératives s’est enrichi d’au moins trois nouvelles solutions annoncées par plusieurs ténors du secteur. OpenAI a ainsi levé le voile sur son nouveau ChatGPT-4o, rapidement suivi de nombreuses améliorations de Gemini chez Google (à l’occasion de la dernière conférence Google I/O), mais aussi de la plateforme Copilot+ chez Microsoft, vouée cette fois à toute une cargaison de nouveaux PC portables signés Surface, Dell, ASUS, Lenovo, HP, Acer ou encore Samsung.

De manière beaucoup plus discrète, Meta s’est pour sa part contenté de publier un simple document traitant de ses recherches sur une toute nouvelle IA. Repéré par le média spécialisé VentureBeat, ce papier nous renseigne sur un nouveau modèle de langage multimodal de grande taille, développé par les ingénieurs de Meta, et surnommé « Chameleon ». Cette solution serait toutefois différente du modèle « CM3leon » dévoilé par Meta AI l’été dernier.

Meta travaillerait sur quelque chose de gros…

Si l’on s’en tient au papier consulté par Venture Beats, cette nouvelle IA générative serait à la pointe de la technologie… suffisamment pour être qualifiée de « state-of-the-art » par les rédacteurs du document, qui assurent qu’elle serait d’ores et déjà capable de rivaliser — voire carrément battre — ChatGPT-4 d’OpenAI et Llama-2, développée par Meta elle aussi.

Dans le détail, on découvre que cette IA « Chameleon » partagerait des points communs avec la solution Gemini de Google. L’architecture des deux IA serait d’ailleurs semblable, avec une conception dite « fusion », vouée dès le départ à l’apprentissage à partir d’une combinaison d’images, de codes, de textes, etc. Les ingénieurs de Meta précisent par contre que, contrairement à Gemini, « Chameleon » est un modèle « de bout en bout ».

On ignore toutefois quand ce nouveau modèle sera disponible. Pour l’instant, rien ne nous assure d’ailleurs qu’il connaîtra une diffusion à grande échelle, mais le contraire serait surprenant. Selon toute logique, il faudrait par contre attendre un peu avant d’en savoir plus, Meta étant pour l’instant concentré sur sa solution Llama 3, dont le déploiement a été entamé fin avril sur Facebook, Instagram et WhatsApp.

Un dernier point intéressant à prendre en compte est l’attitude récente de Meta à l’égard de l’open-source. Ces derniers mois, la firme a en effet ouvert certains de ces produits. Llama 3 est par exemple open-source, tandis que le système d’exploitation des casques de réalité mixte Meta Quest s’est récemment ouvert aux fabricants de matériel. Il n’est pas interdit de penser que le nouveau modèle « Chameleon » de Meta pourrait être open-source lui aussi.