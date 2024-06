WhatsApp : vous allez pouvoir retrouver plus facilement vos discussions les plus importantes

WhatsApp lance sur Android et iOS une nouvelle petite fonctionnalité en bêta. Elle permet d'ajouter des discussions dans des favoris, afin de les retrouver plus simplement.

Retrouver la discussion de groupe avec les autres parents d’élèves, ça peut être compliqué, surtout lorsqu’on a beaucoup de discussions dans l’application de messagerie instantanée. C’est pourquoi WhatsApp lance en bêta une fonctionnalité pour placer en favoris les discussions que vous trouvez les plus importantes.

Des « favoris » dans WhatsApp : comment ça fonctionne

Comme d’habitude, c’est WABetaInfo qui nous informe de l’arrivée de cette fonctionnalité sur Android et iOS : il faut donc être inscrit au programme de bêta de l’application pour en profiter, via le Play Store et l’App Store. Pour le moment, le journal des modifications de l’application de Meta ne mentionne pas les discussions favorites, mais elles ont été repérées.

Il s’agit en fait d’un nouvel onglet qui vient s’ajouter à WhatsApp dans la section dédiée aux discussions. Jusqu’à maintenant, on a soit toutes les discussions, soit seulement celles dont les messages n’ont pas été lus, ou les groupes. WhatsApp ajoute en bêta les discussions favorites. En un clic, on peut retrouver une sélection de « chats » qu’on a sélectionnés soi-même. Pour le moment, tous les comptes inscrits à la bêta n’y ont pas accès, mais cela devrait se déployer plus largement dans les semaines à venir. Si les tests sont concluants, tout porte à croire que WhatsApp publie officiellement cette nouvelle fonctionnalité. Si vous faites partie du programme de la bêta, pensez à mettre à jour votre application si ce n’est pas déjà fait.

Néanmoins, cette fonctionnalité fait penser à une autre : l’épingle sur les discussions. En restant appuyé sur une discussion, vous pouvez cliquer sur une punaise à pointe. Ainsi, la discussion sera toujours affichée en haut de la liste : plusieurs peuvent même être ajoutées. On ignore si WhatsApp compte faire cohabiter les deux fonctionnalités ou non, mais a priori les deux le sont dans la dernière bêta.

