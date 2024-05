WhatsApp va rendre vos discussions encore plus uniques avec cette mise à jour

Après les photos de profil, WhatsApp va bientôt permettre de générer des images dans les discussions grâce à l'intelligence artificielle.

La semaine dernière, nous avons appris que WhatsApp allait bientôt permettre de générer une photo de profil grâce à l’IA, pour personnaliser encore plus sa présence sur le service de messagerie de Meta. Et il fallait s’en douter, ce n’est pas la seule partie de l’application qui bénéficiera d’IA générative.

Une nouvelle fonctionnalité en cours de développement ajouterait la possibilité de générer des images directement dans les conversations, toujours grâce à l’IA.

L’IA générative débarque dans WhatsApp

Cette nouvelle option a été repérée par le site spécialisé WABetaInfo (via Android Police), toujours très bien renseigné sur les fonctionnalités à venir de WhatsApp. Dans la dernière version bêta pour Android (2.24.12.4), un nouveau raccourci est apparu dans le menu d’ajout de pièces jointes : en plus des documents et autres médias, un bouton « Imagine » autorisera les utilisateurs à générer leurs propres images grâce à une requête spécifique.

Il semblerait que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs bêta à travers le monde, mais Meta a déjà publié des pages d’aide sur son site web pour expliquer la marche à suivre. Il sera ainsi possible de générer des images dans les discussions en écrivant imagine dans le champ de saisie suivi de votre prompt. L’image générée sera ensuite publiée dans la conversation.

WhatsApp va aussi autoriser de modifier l’image générée, l’utilisateur devra ajouter une réponse au contenu posté avec un nouveau prompt pour mettre à jour l’image affichée dans la discussion. On imagine donc que le contenu généré est automatiquement publié après la saisie de la requête, l’utilisateur n’a visiblement pas le choix avant publication.

La génération d’images par IA dans WhatsApp devrait arriver dans les prochaines semaines pour tous les utilisateurs.

