WhatsApp reprend une fonctionnalité phare de Google Meet et Instagram

Les appels vidéos seront bientôt plus animés avec l'arrivée des filtres en réalité augmentée, une fonctionnalité qu'on connait déjà bien par ailleurs.

Les appels vidéo font partie intégrante de WhatsApp depuis des années, Meta s’efforçant d’améliorer les fonctionnalités de visioconférence de son application face aux services de Google et Apple.

Après avoir introduit la possibilité de converser jusqu’à 32 personnes, mais aussi d’effectuer des appels vidéo depuis son PC, WhatsApp va s’inspirer de ce qui est proposé notamment chez Google Meet, à savoir des options de filtres en réalité augmentée.

Ajoutez des effets à vos appels vidéo

C’est au sein de la version beta de WhatsApp pour Android (2.24.13.14) que le site WABetaInfo a repéré une flopée de nouvelles fonctionnalités pour les appels vidéos. Le service arrive un peu après la bataille, mais va visiblement implémenter des filtres en tout genre à appliquer sur votre visage ou à votre arrière-plan.

Concrètement, il sera possible de changer l’apparence de son visage afin de lisser ses traits par exemple ou appliquer certains filtres comme c’est le cas pour Instagram par exemple. Vous pourrez utiliser un véritable avatar qui remplace l’intégralité de la fenêtre, avec on l’imagine des interactions animées.

Enfin, il sera possible de changer votre visuel de fond pour gagner un semblant de confidentialité, notamment lors des appels groupés. On retrouve ici ce qu’on connait chez Google Meet et Microsoft Teams, la fonctionnalité sera d’ailleurs portée sur la version desktop de l’application à l’avenir.

WhatsApp rattrape donc son retard progressivement sur la visioconférence avec cette fonctionnalité de filtres qui devrait arriver dans les prochains mois pour le grand public.

