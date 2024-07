Nos réseaux saturent et TikTok y est pour quelque chose

Le trafic mondial sur internet a augmenté de 25% en 2023. En cause, l'augmentation massive de la consommation de vidéo. Pour y faire face, les opérateurs de télécommunications devront peut-être réduire la qualité de vos TikToks préférés.

Dans un rapport de Reuters, nous apprenons que le trafic mondial a augmenté de 25% au cours des 12 mois précédant le premier trimestre 2024. En cause, une augmentation de la consommation de vidéo qui représente 73% de tout le trafic mobile à la fin de l’année 2023. Les fournisseurs de réseaux doivent s’équiper pour faire face à ces augmentations et éviter une saturation d’internet.

Le streaming consomme beaucoup de données et l’augmentation de la demande de contenu vidéo sur des plateformes comme TikTok ou Instagram avec ses réels n’améliore pas cette tendance. Une tendance qui n’est pas du goût des opérateurs de télécommunications, en première ligne de ces nouvelles habitudes. Ils se plaignent d’un coût autour de la mise à niveau des réseaux quand les entreprises technologiques à l’origine de ces augmentations sont, elles, peu impactées. Pour faire face au coût de mise à niveau des réseaux et éviter la saturation du réseau, ces entreprises pourraient demander une diminution de la qualité des vidéos que l’on reçoit.

Ce n’est pas la première fois que l’on pourrait voir une diminution de la qualité vidéo sur nos réseaux. En 2020, en pleine période de confinement, des plateformes comme YouTube ou Netflix avaient fait le choix de diminuer la qualité de leurs vidéos pour éviter au réseau une saturation.

Dans ce rapport, nous apprenons que le groupe Meta collabore avec l’opérateur Vodafone pour augmenter la capacité de 11 réseaux mobiles européens en optimisant la diffusion de vidéos courtes sans en compromettre la qualité de visionnage. Une initiative saluée par Alberto Ripepi, directeur du réseau de Vodafone :

« La volonté de Meta d’optimiser la diffusion de vidéo pour ses applications ouvre la voie à une utilisation plus efficace des ressources réseau existantes. Vodafone et Meta ont mis en œuvre ces optimisations sur les marchés européens de Vodafone et ont l’intention de continuer à collaborer pour favoriser des efficacités supplémentaires. »