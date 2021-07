Le Microsoft Surface Duo 2 promet des photos de meilleure qualité que celles de sa fuite

Microsoft prépare un nouveau smartphone. Objectif : gommer les terribles défauts de la première génération.

Soyons honnête, les premières générations de produits, en particulier chez Microsoft sont rarement bonnes. Que ce soit la première Surface Pro, le premier Surface Studio, ou encore le premier Surface Duo : on a souvent un produit avec une idée intéressante, mais une réalisation qui laisse à désirer surtout quand on regarde la fiche technique.

C’est ainsi que pour plus de 1000 euros, le Surface Duo premier du nom ne proposait pas le NFC, ni la 5G, avait une puce plutôt ancienne de Qualcomm et ne brillait pas sur le plan de la photo. Autant de défaut que Microsoft aimerait corriger avec la deuxième génération.

Un appareil photo bien plus volumineux

Des photos d’un nouveau Surface Duo sont apparues sur le web. Elles sont de plutôt mauvaises qualités, mais on peut clairement voir le logo de Microsoft, la réutilisation du design à charnière du Surface Duo et un tout nouveau module photo. Le site Windows Central a pu confirmer que ces photos représentaient bien ce que devrait être le Surface Duo 2, qui serait prévu pour le mois de septembre ou octobre.

Le plus marquant sur ces photos, c’est bien ce module à trois objectifs très protubérant. Avec ce design, finie la possibilité de replier parfaitement à l’envers le Surface Duo comme sur la première génération. On devrait en revanche grandement y gagner en qualité photo. La configuration serait la suivante : un appareil photo principal, un téléobjectif pour le zoom et un ultra grand angle.

D’après Windows Central, le smartphone devrait également intégrer le NFC pour le paiement sans contact, la 5G et un Snapdragon 888. On aurait donc un véritable fleuron capable de concurrencer les smartphones de Samsung. Il faudra en revanche que Microsoft passe la seconde quand il s’agit du support logiciel de son produit. Les utilisateurs de la première génération avaient été particulièrement déçus du manque de suivi de Microsoft. À ce jour, Android 11 n’a toujours pas été déployé sur le premier Surface Duo.

On peut s’attendre à une conférence Microsoft au mois d’octobre pour présenter une nouvelle génération d’appareils Surface qui pourront idéalement accompagner la sortie de Windows 11.