Microsoft préparerait un Surface Duo 2 pour 2021 : premières fuites sur les caractéristiques

Malgré les problèmes du premier Surface Duo, Microsoft n'aurait pas jeté l'éponge. Un nouveau smartphone serait en préparation.

On ne peut pas dire que le premier Surface Duo a été un grand succès pour Microsoft. Marquant le retour du géant dans l’univers des smartphones après l’échec Windows Phone, l’appareil à deux écrans n’a pas unanimement convaincu la presse et ne s’est pas envolé dans les ventes.

Il faut dire que l’appareil est arrivé avec pas mal de retard technique, sans vraiment convaincre sur ses nouveaux usages et en partant avec plusieurs handicaps notamment sur la photo. Pour autant, le concept pourrait trouver preneur avec une recette mieux maitrisée. C’est en tout cas ce que semble penser Microsoft qui serait déjà au travail sur un Surface Duo 2 nom de code Zeta si l’on en croit les sources de Windows Central.

Une nouvelle génération dès 2021

Le nouveau smartphone serait une nouvelle fois un appareil à deux écrans avec une charnière au centre pour rendre le produit plus modulable. Le design évoluerait tout de même pour se rapprocher des autres produits sous Android. On pense notamment aux marges autour de l’écran qu’il faudrait aller raboter.

Ce travail serait déjà bien avancé et Microsoft se préparerait à un lancement pour la fin de l’année 2021, au mois de septembre ou d’octobre. Cela placerait la marque en concurrence frontale avec l’iPhone 13 d’Apple et le Google Pixel 6. Évidemment on parle ici du lancement aux États-Unis. Difficile de savoir si ou quand ce Surface Duo 2 pourrait arriver en France. Il avait fallu attendre de nombreux mois avant de voir la première génération débarquer sur le vieux continent.

Des caractéristiques dernier cri

Microsoft devrait donc réparer les erreurs de jeunesse du Surface Duo et notamment son retard technique. Windows Central évoque ainsi l’intégration du NFC, d’un bien meilleur appareil photo et un SoC de dernière génération soit probablement le Snapdragon 888 de Qualcomm. On aurait donc du même coup une compatibilité du smartphone avec la 5G. Autant d’éléments qui manquaient cruellement à la première version pourtant commercialisée au-dessus de la barre des 1000 euros.