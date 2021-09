Surface : Microsoft programme un événement pour le 22 septembre

Après Windows 11, place aux produits. Microsoft a annoncé la tenue d'une conférence le mercredi 22 septembre sur les coups de 17h00 (heure de Paris). L'occasion de découvrir le Surface Duo 2 et d'autres appareils mis à jour.

On ne les arrête plus. Après avoir dévoilé Windows 11 qui sera disponible le 5 octobre prochain, ses services Cloud et autres logiciels améliorés, Microsoft passe aux produits.

La firme américaine a programmé un événement en ligne pour le mercredi 22 septembre à 11h00 (17h heure de Paris).

De nouveaux designs pour les Surface ?

Et l’invitation animée publiée sur Twitter ne fait pas de mystère du contenu de la conférence. On y aperçoit une tablette Surface avec son clavier et son pied au dos. Mais surtout un design extrêmement affiné qui laisse penser qu’un nouveau modèle pourrait être dévoilé à cette occasion.

Mais la star de l’événement pourrait aussi bien être le Surface Duo 2. Le smartphone à double écran de Microsoft attend son successeur après des débuts pas forcément couronnés de succès pour le premier Surface Duo.

On sait que l’appareil devrait être repensé pour se montrer plus véloce, mais aussi mieux équipé au niveau de l’appareil photo avec l’arrivée d’un possible triple capteur.

Le Surface Book 4, probablement renommé, est également espéré à cette occasion. Et l’ordinateur puissant pourrait même connaître un sérieux lifting, tout comme peut-être la tablette Surface Pro dont la 8e version se profile à l’horizon et devrait profiter des bienfaits à venir de Windows 11, comme le reste de la gamme.