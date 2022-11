Windows 11 : la synchronisation des photos avec iCloud d’Apple est disponible

Si vous avez un iPhone et un PC sous Windows 11, la synchronisation des appareils va s'améliorer. Le système de Microsoft peut désormais collecter vos photos iCloud.

Comme promis, Microsoft a une nouveauté importante sur Windows 11 pour les utilisateurs de l’écosystème Apple : l’arrivée d’iCloud nativement dans le système.

Jusqu’à présent la synchronisation avec le système iCloud d’Apple se faisait par des applications iTunes et iCloud peu fonctionnel dont beaucoup d’utilisateurs se plaignaient des nombreux bugs.

Microsoft prend désormais les choses en main avec une intégration native du stockage dans le cloud d’Apple.

Les photos de votre iPhone sur votre PC

Une mise à jour majeure de l’application Photos de Windows 11 est en cours de déploiement à travers le Microsoft Store. Ce déploiement doit se terminer d’ici à la fin du mois de novembre.

Cette mise à jour offre une meilleure gestion du thème sombre et un design repensé. Surtout, Microsoft y ajoute une synchronisation native avec des services de stockage dans le cloud comme Microsoft OneDrive et Apple iCloud.

Il suffit de se connecter à son compte Apple pour retrouver immédiatement ses photos et ses vidéos. Plus besoin de connecter son iPhone et de faire des transferts à la main.

Cette intégration passe par une mise à jour de l’application iCloud pour Windows disponible dans le Microsoft Store. Pour OneDrive, il faut connecter Windows 11 avec un compte Microsoft.

