Minecraft, Xbox, Teams, Outlook : Microsoft subit une panne mondiale, la réparation est en cours

Vous n'arrivez pas à accéder à vos jeux Xbox ou à communiquer sur Microsoft Teams ? Les services de Microsoft subissent une panne ce mercredi 25 janvier.

Il est rare que les services de Microsoft subissent une panne à grande échelle suffisamment importante pour être notés. Ici, c’est d’autant plus significatif que ce sont plusieurs services de Microsoft qui rencontrent des problèmes depuis ce matin.

La panne concerne tout à la fois : Outlook, Microsoft Teams ou OneDrive, utilisés par les professionnels dans le groupe de services Microsoft 365.

Les joueurs ne sont pas en reste puisque la branche Xbox et le Microsoft Store sont également touchés. Cela peut poser des problèmes notamment pour la synchronisation des sauvegardes dans le cloud.

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023