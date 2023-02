Microsoft voudrait aller très vite et présenter d’autres nouveautés dans l’IA

Microsoft veut devenir le leader dans le domaine de l'IA. La firme avance très vite dans ses projets poussés par son patron Satya Nadella très motivé sur le sujet.

La situation est claire : Microsoft veut devenir leader des solutions autour de l’IA et ne compte surtout pas attendre Google. La firme avance donc très vite. Elle a déjà annoncé l’intégration de OpenAI GPT à Bing et Microsoft Edge pour transformer le web tel qu’on le connait aujourd’hui.

Les étapes suivantes ne devraient pas se faire attendre. Le média The Verge affirme que Microsoft devrait encore annoncer des nouveautés dans les semaines à venir.

Microsoft Office dopé à l’IA

Des sources proches du dossier indiquent au média que Microsoft devrait dévoiler des intégrations de l’IA dans ses outils de productivité dans les prochaines semaines. L’événement serait prévu pour mars.

Dans Outlook, il s’agirait d’améliorer les résultats de recherche et de proposer des suggestions de réponse. Microsoft travaillerait aussi sur une intégration dans Word et PowerPoint pour générer du texte ou des graphiques et aider l’utilisateur de façon pertinente.

Dépasser Google

L’objectif de Microsoft avec cette stratégie et de prendre de vitesse Google qui a présenté sa solution Bard cette semaine. L’intégration de l’IA dans Bing aurait dû être faite à la fin du mois de février et aurait été avancée en urgence pour contrer Google.

La bataille entre les deux géants fait rage. Difficile de savoir si l’un ou l’autre arrivera à s’en tirer victorieux et faire bouger les lignes du secteur.

