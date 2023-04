Microsoft Edge va charger les photos plus vite, et ce n’est pas trop tôt

Presque deux ans après Firefox, Microsoft s'apprête à rendre Edge compatible avec le format AVIF. Cette nouveauté (tardive) devrait permettre d'aboutir à une navigation plus fluide encore sur le navigateur.

S’il multiplie les fonctionnalités plus ou moins utiles et mise gros sur l’IA depuis quelques semaines, Edge est en retard sur l’adoption de l’AVIF. Longtemps après Firefox, Chrome et Safari (qui le supportent respectivement depuis octobre 2021, juin 2022 et septembre 2022), le navigateur de Microsoft s’apprête toutefois à rattraper ses concurrents en prenant en charge ce format d’image avantageux.

L’AVIF (ou AV1 Image File Format) est pour rappel un format d’image basé sur le codec vidéo AV1, de plus en plus employé par les plateformes de SVoD. Lui aussi est censé privilégier un encodage plus efficace que d’autres formats courants. Comme le rapporte Neowin, Vimeo a par exemple constaté que l’AVIF obtenait un score VMAF (Video Multimethod Assessment Fusion) plus élevé que les formats WebP et JPEG. Ce constat avait conduit, il y a deux ans, le service à embrasser l’AVIF en vue d’améliorer le temps de chargement de ses pages.

Edge passe à l’AVIF (mais il faut bidouiller pour en profiter)

Le format AVIF va donc arriver sur Edge, mais il va falloir patienter encore (un peu) pour en profiter à grande échelle. Dans l’immédiat, ledit format n’est supporté que par Edge Canary. Les premiers indices de cette prise en charge ont été aperçus courant février et ont depuis été corroborés par le leaker Leopeva64, qui a partagé sur Twitter une capture d’écran sur laquelle Edge est en mesure d’afficher une page de test vouée à l’AVIF. Un test que l’on ne peut toutefois pas encore reproduire avec succès sur la version stable et grand public du navigateur.

Edge finally supports the AVIF image format! (In Edge Canary):https://t.co/mrdpDdj32O pic.twitter.com/nik3gCCIUg — Leopeva64 (@Leopeva64) April 15, 2023

Pour l’heure, il faut s’appuyer sur les dernières versions d’Edge Canary et y activer le support de l’AVIF grâce à la ligne de commande « –enable-features=msEdgeAVIF ». Comme le souligne Neowin, il faut aussi garder en tête que ce support n’est pas encore déployé à grande échelle pour une bonne raison : il n’est pas tout à fait finalisé.

Comprenez que l’activation de cette fonction sur Edge Canary peut provoquer des bugs ou des problèmes de performances. Cela dit, cette arrivée de l’AVIF sur Edge Canary laisse entrevoir un lancement prochain à plus grande échelle.

