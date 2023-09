Mastercard Xbox : Microsoft lance une carte de crédit, mais à quoi sert-elle ?

Nouvelle initiative pour fidéliser ses joueurs, Microsoft lance une carte de crédit Mastercard à l'effigie du logo Xbox. Elle permettra notamment de remporter des points à utiliser sur ses différents stores.

Si vous avez toujours rêvé de posséder une carte bancaire à l’effigie de Xbox, Microsoft devrait vous faire plaisir. En partenariat avec la banque Barclays aux États-Unis, le constructeur lance la Xbox Mastercard, une carte qui permettra de récupérer des jeux ou add-ons à chaque euro dépensé sur certains services spécifiques.

Un Mastercard pour vous rapporter des jeux Xbox

Il ne sera pas nécessaire de l’utiliser uniquement dans l’écosystème de Microsoft : pour les achats du quotidien, un dollar équivaudra à un point de carte. Au bout de 1500 points de carte, les utilisateurs pourront s’offrir une carte-cadeau de 15 dollars à utiliser sur le store Xbox. Bien sûr, vous n’irez pas bien loin à ce rythme, alors certains achats avec la Mastercard permettront de multiplier les gains :

5 points par dollar dépensé pour les achats dans l’écosystème Microsoft et Xbox vous rapporteront 5 points par euro

3 points par dollar dépensé sur des services de streaming comme Disney+ et Netflix

3 points par dollar dépensé sur des services de livraison de nourriture (DoorDash, Grubhub)

Le premier achat effectué avec la carte rapportera 5000 points, équivalent à 50 dollars sur les stores Microsoft, ainsi que trois mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. À noter que ces points sont totalement décorrélés des Microsoft Rewards, que les détenteurs de la carte pourront cumuler avec ces derniers.

Microsoft suit ainsi la route tracée par PlayStation, Amazon et surtout, eux-mêmes. En 2005, la firme a lancé un programme de récompense pour ses membres Xbox Live Diamond. Les abonner pouvait ainsi faire la demande d’une carte bancaire au design personnalisé utilisable dans de nombreux magasins partenaires. Mais le programme a reçu si peu de promotions que bon nombre de ces partenaires n’avaient aucune connaissance de leur intégration au programme.

Et si vous vous posiez la question : oui, il sera possible de customiser sa carte bancaire avec son gamertag intégré à cinq designs au choix. Celle-ci sera d’abord disponible aux États-Unis pour les membres du programme Xbox Insider le 21 septembre et ensuite pour tout le territoire en 2024. L’Europe n’est pour le moment pas concernée.

