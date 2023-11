Ces petits ajustements de Microsoft Teams vont vous aider à mieux travailler

À l'occasion de son évènement Microsoft Ignite, le géant de Redmond a annoncé qu'il combinera bientôt ses applications To Do, Planner et Project en une seule expérience intégrée à Microsoft Teams.

C’est officiel, Microsoft nous proposera bientĂ´t ce qu’il surnomme une « expĂ©rience unifiĂ©e », notamment sur Teams. Comprenez par lĂ que l’application de communication collaborative regroupera plusieurs de ses outils en un seul dans l’espoir de doper la productivitĂ© de ses utilisateurs. Dans le dĂ©tail, on apprend ainsi que les outils Microsoft To Do, Planner et Project ne feront bientĂ´t plus qu’un.

Microsoft annonce par ailleurs avoir choisi un nom Ă cette expĂ©rience unifiĂ©e : « Microsoft Planner ». La firme nous explique en outre que si ces changements arrivent sur Teams dès le printemps 2024, ils seront aussi d’actualitĂ© pour la version web de ces diffĂ©rents outils… mais cette fois plus tard en 2024, sans plus de prĂ©cisions Ă ce stade.

De la rĂ©organisation, un soupçon de repranding, le tout saupoudrĂ© d’IA

Comme le rapporte TechCrunch, Tasks by Planner et l’application To Do dans Microsoft Teams seront immĂ©diatement renommĂ©s en Microsoft Planner. Contre toute attente, Microsoft prĂ©cise par contre que la version web de son outil Microsoft Project ne sera renommĂ©e que dans les mois Ă venir.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Sans surprise, compte tenu de la stratĂ©gie rĂ©cente de Microsoft, un saupoudrage d’IA est bien sĂ»r au programme. On dĂ©couvre par exemple que l’IA Copilot de Microsoft sera ajoutĂ©e Ă la nouvelle version de Planner. Elle sera notamment capable d’aider les utilisateurs Ă planifier des activitĂ©s plus rapidement tout en leur suggĂ©rant de nouvelles tâches.

AnnoncĂ©es dans le cadre de l’Ă©vènement Microsoft Ignite 2023, tenu cette semaine, ces nouveautĂ©s ont quoi qu’il en soit pour objectif de rassembler, sous une seule et mĂŞme identitĂ©, toute une sĂ©rie d’applications et d’outils quelque peu disparates. Il s’agit en somme d’un regroupement de diffĂ©rentes plateformes pouvant servir Ă la gestion de tâches individuelles ou Ă la mise en Ĺ“uvre de projets de plus grande envergure.