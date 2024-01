Microsoft va mettre de l’IA partout dans Windows, y compris dans le Bloc-notes

Le Bloc-notes de Windows devrait aussi profiter de fonctionnalités IA en 2024, si on en croit une fuite.

Ce n’est plus un secret pour personne, 2024 sera l’année de l’intelligence artificielle pour les PC, et surtout pour Windows. Le système d’exploitation de Microsoft traverse de grandes mutations ces derniers mois, avec l’arrivée progressive de Copilot, son assistant IA.

En attendant la prochaine version de Windows, qui devrait concrétiser tous les projets de Microsoft dans ce domaine au second semestre 2024, on peut apercevoir de futures intégrations de l’IA dans les applications natives du système.

Cowriter vous aide à écrire sur le Bloc-notes Windows

L’utilisateur @PhantomOfEarth sur X (Twitter) a repéré un menu caché au sein de l’application Bloc-notes qui mentionne la fonctionnalité « Cowriter ». Celle-ci n’est autre qu’un assistant d’écriture boosté à l’IA, vous permettant de reformuler du texte, d’en changer la longueur ou la tonalité.

On sait que ce type de fonctionnalité devrait débarquer dans Microsoft Office ou bien Google Docs avec Bard, et après l’arrivée du « Cocreator » pour Microsoft Paint, il ne restait plus que le Bloc-notes.

À l’instar de Paint, cette intégration IA devrait tout d’abord être accessible sur invitation, mais aussi limitée par un système de crédits à l’usage, se rechargeant chaque jour. Comme d’habitude, les membres Windows Insiders devraient pouvoir tester Cowriter en avant-première d’ici peu.