Xbox va lancer son appstore sur iPhone et Android dans quelques semaines

Le calendrier de Microsoft avance : l'App Store alternatif promis sur smartphone depuis plusieurs années arrivera en juillet sur iPhone et Android, mais la stratégie du géant semble étrange.

On peut facilement l’oublier, mais le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a aussi permis au géant de Redmond de croquer King et son succès Candy Crush Saga. La firme l’avait promise, elle souhaite créer une alternative à l’App Store d’Apple et au Play Store de Google sur smartphone.

Lors d’une interview accordée à Bloomberg, la présidente de Xbox Sarah Bond a pu en dire plus sur cette nouvelle boutique, et notamment donner un calendrier pour son lancement.

Les premiers jeux proposés sur ce Xbox Store

Sarah Bond a notamment pu s’exprimer sur le catalogue qui sera proposé sur cette boutique de jeux mobiles. Dans un premier temps, il s’agira des jeux first party appartenant à Microsoft comme Candy Crush Saga, Minecraft ou on l’image également Call of Duty Mobile.

Après cette première phase, Xbox va ouvrir sa boutique aux autres développeurs. Ils pourront également proposer leurs jeux. Il semblerait que dans un premier temps, la firme souhaite dédier sa boutique aux jeux vidéo.

Une boutique web ?

Un élément étrange de la réponse de Sarah Bond concerne la solution technologie choisie par Microsoft. Elle indique en effet « nous allons commencer par le web, et nous le faisons parce que cela nous permet vraiment d’avoir une expérience accessible sur tous les appareils, dans tous les pays, quoi qu’il arrive et indépendamment des politiques des magasins fermés de l’écosystème ».

Il semblerait donc que la boutique préparée par Microsoft ne tire pas parti de la législation mise en place en Europe pour permettre un App Store alternatif sur iPhone. À la place, le géant semble se baser sur une technologie web pour proposer son alternative partout dans le monde. Il faudra attendre te tester concrètement pour comprendre le fonctionnement et les limites du service.

Lancement cet été

Ce que l’on sait désormais, en revanche, c’est que la boutique sera lancée cet été. En effet, dans sa réponse, Sarah Bond explique que le lancement est prévu en juillet.