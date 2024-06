Surface Duo 3 : coup d’œil sur le pliable qui ne verra jamais le jour

Une demande de brevet agrémentée de quelques croquis nous donne un aperçu du Surface Duo 3. Ce dernier devait être le prochain smartphone pliant de Microsoft... du moins avant d'être discrètement annulé.

Annulé sans crier gare au printemps 2023, suite à l’accueil pour le moins frisquet ayant été réservé par la presse et le public aux deux premiers Surface Duo, le Surface Duo 3 refait surface (badum-tsss) en ce mois de juin 2024. Une demande de brevet déposée par Microsoft, durant le développement de feu son smartphone, a en effet été rendue publique il y a peu par l’USPTO — le bureau américain en charge des brevets et des marques déposées.

On y découvre quelques croquis nous permettant d’avoir un aperçu de l’appareil et de son design, tel que Microsoft l’imaginait encore début 2023. Un design que la firme avait visiblement l’intention de faire largement évoluer par rapport à celui de ses deux premiers smartphones pliants.

Le Surface Duo 3 aurait-il pu faire la différence ?

Ce que l’on remarque en premier lieu, c’est que le concept de l’appareil était bien parti pour se rapprocher de celui d’un Galaxy Z Fold 5, par exemple. Le Surface Duo 3 aurait ainsi misé, non plus sur deux écrans distincts reliés par une charnière centrale, mais sur un grand écran interne pliant et bord à bord, doté de modules photos et capteurs intégrés.

Surnommé « Neon » en interne, ce modèle aurait également arboré un écran secondaire en façade, et un bloc photo arrière révisé, doté de trois modules positionnés peu ou prou comme sur les derniers iPhone de la gamme « Pro »… du moins si l’on s’en tient aux croquis réalisés par Microsoft.

Dernier point intéressant à observer : la présence d’un accessoire magnétique installé à l’arrière de l’appareil. En l’occurrence, cet élément étaye d’anciennes rumeurs évoquant la présence sur le produit d’un dispositif similaire au MagSafe d’Apple pour aimanter des accessoires sur le Surface Duo 3.

Dans le cas des croquis dévoilés par l’USPTO, il s’agit d’un pied dépliant capable de soutenir l’appareil une fois ouvert, pour de la lecture vidéo par exemple. Un dispositif intriguant puisqu’on observe la présence d’une sorte de glissière latérale permettant de centrer le pied et ainsi améliorer le maintien à la verticale du smartphone.

Autant de nouveautés qui nous portent à croire que les travaux de Microsoft allaient dans le bon sens pour ce Surface Duo 3. Un produit que l’on a toutefois très peu d’espoir de voir renaître dans l’immédiat, Microsoft ayant enterré ses précédents appareils Android sans ménagement.