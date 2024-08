Microsoft ouvre chez Activision Blizzard ce que la firme a abandonné chez Xbox

Une nouvelle équipe de développement est née chez Activision Blizzard, filiale de Microsoft. Elle est dédiée à la création de jeux de petit calibre reposant sur les licences Blizzard.

Mais dans quelle direction se dirige Microsoft avec son activité jeu vidéo ? Le géant procède à de nombreux changements depuis plusieurs mois, voir plusieurs années.

L’activité console est au point mort chez la firme, qui cherche donc à réinventer son activité jeu vidéo autour des ventes sur les autres consoles, sur PC et dans le cloud à travers son Game Pass.

Surtout, l’intégration d’Activision Blizzard depuis la fin de l’année 2023 semble avoir bouleversé la stratégie interne. Désormais, le chiffre d’affaires de l’éditeur américain représente l’écrasante majorité de la croissance du jeu vidéo chez Xbox.

C’est dans ce contexte que l’on apprend la création d’une nouvelle équipe de développement chez Activision, alors que Microsoft vient tout juste de fermer plusieurs studios.

Une équipe pour des petits projets

C’est dans les colonnes de Windows Central que l’on peut le lire : Blizzard a ouvert une nouvelle équipe de développement pour créer des projets AA. C’est-à-dire des jeux d’un calibre intermédiaire entre les blockbusters et les jeux « indés ».

Cette équipe pourra exploiter les licences de Blizzard comme Warcraft, StarCraft, Diablo ou encore Overwatch pour maintenir l’univers de ces franchises dans des jeux de plus petites envergures. Pour l’essentiel, il s’agit de développeurs venus de King, le studio spécialisé dans le jeu mobile, en particulier Candy Crush Saga.

On ne sait toutefois pas si ces futurs jeux seront à destination du marché mobile, ou plutôt pensés pour le PC et les consoles classiques.

Le retour des petits jeux chez Microsoft

Les plus attentifs de l’actualité du jeu vidéo chez Microsoft auront peut-être remarqué qu’il y a quelques mois seulement, Matt Booty, le directeur des studios Xbox et Bethesda, indiquait que la firme voulait mettre « priorité aux titres à fort impact et à la poursuite des investissements dans le portefeuille de jeux à succès de Bethesda ».

C’était la raison de la fermeture des studios Tango Gameworks et Arkane Austin, Microsoft voulait se recentrer sur les blockbusters à succès comme Fallout, The Elder Scrolls ou encore Doom.

La création de cette nouvelle équipe de développement chez Blizzard fait partie d’une nouvelle stratégie de Microsoft qui peut sembler en totale contradiction. La firme aimerait en effet (re)créer des équipes de développement plus agiles, capable d’essayer de petits projets.

L’ambition serait de recréer les succès de Palworld, Balatro, Vampire Survivors ou encore Manor Lords, tous développés par une petite équipe, quand ce n’est pas une seule personne.

Il faut toutefois se souvenir qu’Activision Blizzard fonctionne de façon complètement indépendante du reste de Microsoft Gaming. Si Matt Booty a la responsabilité des studios Xbox et Bethesda, il n’exerce aucun contrôle sur les équipes d’Activision Blizzard King. Seul Phil Spencer coordonne l’ensemble du groupe.

Une stratégie nécéssaire

Les blockbusters AAA ont vu leur budget de développement continuellement augmenter au cours des dernières années. Aujourd’hui, un jeu de cette envergure prend plusieurs années, parfois jusqu’à dix, pour être publié.

Pour un éditeur du calibre de Microsoft, il est important de publier aussi de plus petits projets plus régulièrement. Cela permet de maintenir une plus grande créativité au sein des studios et de créer plus facilement de nouvelles franchises.

Reste à maintenir cette stratégie sur la durée pour lui donner une chance de réussir. La constance n’a pas été l’une des forces de Microsoft dans le jeu vidéo au cours des dernières années.

