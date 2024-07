Les ventes de matériel (Xbox, Surface) s’effondrent chez Microsoft malgré une bonne santé financière

Microsoft a beau être de nouveau en croissance, certains chiffres ne sont pas à hauteur des attentes pour les investisseurs. Et si la division Jeux vidéo se porte bien, les ventes de matériel sont en chute libre pour la firme.

Microsoft vient de dévoiler ses résultats financiers pour le 4eme trimestre de son exercice 2023 – 2024 (ou FY24 Q4 dans le jargon). Nous suivons ces chiffres avec intérêt, car ils démontrent évidemment de la santé de l’entreprise, mais aussi de toutes ses sous-divisions.

Et si le bilan est globalement positif pour Microsoft, avec une croissance nette de ses revenus à hauteur de 15% par rapport à la même période l’année fiscale précédente (64,7 milliards de dollars). Mais visiblement, Wall Street s’attendait à mieux et surtout, certaines divisions de l’entreprise peinent encore à remonter la pente avec plusieurs trimestres dans le rouge.

Un tableau noirci par les faibles ventes de Xbox et d’appareils Surface

Globalement, tous les indicateurs sont positifs, notamment une progression de 61% sur toute la division contenus et services Xbox, encore ici dopés à hauteur de 58 points par le rachat d’Activision Blizzard seulement. La division cloud, et notamment Azure, a progressé de 29%, un chiffre hautement scruté par les investisseurs qui s’attendaient à une meilleure performance (l’action de Microsoft a chuté en conséquence). Si on passe sur les bonnes performances de Windows (+7%), Office (+12%) et la publicité en ligne (+19%), deux chiffres nous semblent à nouveau critiques à mettre en avant.

La vente d’appareils Surface est encore en baisse de 11% alors le chiffre des consoles Xbox est en chute libre de 42%. Microsoft a renouvelé sa gamme à la fin de ce trimestre avec un Surface Laptop 7 et une Surface Pro 11 embarquant la toute dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon X Elite. Il s’agit ici d’excellents produits aux performances et à l’autonomie considérable qui marquent le début d’une lente transition vers l’architecture ARM. Il sera intéressant de voir les chiffres du prochain trimestre pour jauger de l’intérêt du public pour de telles machines, les PC IA (ou PC Copilot+) n’en étant qu’à leurs débuts sur le marché. Il s’agirait de briser une fâcheuse tendance pour Microsoft qui voit ses revenus Surface en baisse depuis maintenant sept trimestres consécutifs.

Mais là encore, ce sont les chiffres de ventes des consoles qui déçoivent avec une baisse de 42% pour toute la division matériel Xbox, une tendance déjà présagée lors de ses précédents résultats trimestriels. Microsoft le sait, nous le savons, les ventes de consoles Xbox n’est plus une priorité pour la firme qui avoue elle-même avoir perdu cette génération face la PlayStation 5.

La firme va miser avant tout sur ses contenus et services (jeux et Xbox Game Pass) pour piloter la croissance de Xbox, même si de nouvelles déclinaisons de sa console sont prévues pour la fin de l’année et que l’annonce d’une console portable semble imminente.