2500 licenciements, Windows au point mort, Xbox en déroute : le patron de Microsoft gagne 79 millions de dollars

Il peut garder le sourir. Le boss de Microsoft Satya Nadella a reçu une belle augmentation de 63% pour faire monter son salaire à 79 millions de dollars.

Satya Nadella, le patron de Microsoft // Source : Microsoft

L’année 2024 marque les 10 ans de règne de Satya Nadella à la tête de Microsoft. En dix ans, l’entreprise a vu le prix de son action exploser pour devenir l’une des sociétés les plus valorisées au monde avec Apple.

Le résultat d’une stratégie misant d’une part sur le cloud et d’autre part sur une ouverture de l’écosystème de Microsoft aux autres plateformes. La meilleure plateforme pour profiter des outils de Microsoft est de plus en plus souvent macOS et iOS plutôt que Windows. Une situation encore impensable il y a dix ans.

Une récompense difficile à avaler

Microsoft a publié son rapport annuel pour son année fiscale. Dans cette lettre aux actionnaires, Microsoft rappelle surtout ses investissements dans le domaine de l’IA générative avec OpenAI.

C’est dans ce cadre que l’on apprend la belle rémunération de 79,1 millions de dollars de Satya Nadella pour l’année 2024. Une large hausse en comparaison des 48 millions de dollars de 2023. Évidemment, l’essentiel de cette rémunération se fait à travers des actions de la société. Son salaire payé « cash » est de 2,5 millions de dollars.

Une rémunération record pour une année où Microsoft a annoncé le licenciement de plus de 2500 personnes et la fermeture de quatre studios. Une rémunération record pour une année où Windows a été impliqué dans une panne informatique mondiale, et où la dernière version Windows 11 ne décolle pas, et perd même en popularité.

On peut comprendre que l’augmentation fasse grincer des dents, même si elle s’explique par la bonne santé financière du groupe au sens large.