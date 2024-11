Starfield, Forza, Halo sur PlayStation ? Xbox ne se met aucune limite

Microsoft propose de plus en plus de ses jeux sur les consoles concurrentes. Jusqu’où peut-elle pousser cette stratégie ? Le patron de Microsoft Gaming, Phil Spencer, répond à la question.

La stratégie de sortir des jeux sur PlayStation 5 et Nintendo Switch semble plutôt payante. C’est en tout cas ce qu’indique Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, dans les colonnes de Bloomberg.

Cette année, Microsoft a surpris l’industrie en annonçant la sortie de Sea of Thieves, Pentiment, Grounded et Hi-Fi Rush sur la Nintendo Switch et les PlayStation 4 et 5. Il s’agissait pourtant de productions des Xbox Game Studios lancées en exclusivité sur les consoles de Microsoft.

La firme a depuis enfoncé le clou en annonçant le lancement du prochain Doom en même temps sur PlayStation et Xbox, ainsi qu’un lancement d’Indiana Jones et le Cercle Ancien au printemps 2025, seulement quelques mois après le lancement prévu sur Xbox.

Jusqu’où Xbox peut-il pousser cette stratégie ? Est-ce que les franchises historiques de la firme sont à l’abri ? Phil Spencer a apporté une réponse limpide.

Aucun interdit

Dans son interview avec Bloomberg, Phil Spencer explique n’avoir aucune « ligne rouge » que Xbox ne pourrait pas franchir pour porter un jeu sur PlayStation.

Je ne vois aucune marque rouge dans notre contenu qui indiquerait « vous ne porterez point » Phil Spencer

Phil Spencer ne s’interdit rien, et les signes sont déjà là pour imaginer les prochaines licences fortes que Microsoft pourrait être amené à commercialiser sur PS5.

Tout d’abord la franchise Gears, dont des bruits de couloirs évoquent déjà l’idée d’une sortie sur PS5. Le prochain épisode de la franchise est un prequel, qui ne demande par définition aucun prérequis pour se lancer dans l’aventure. Ce serait même le point de départ idéal avant d’éventuels remakes pour lancer la série sur une console concurrente.

Même esprit pour la série Halo. Les développeurs ont récemment annoncé un changement de nom pour leur studio, mais aussi et surtout l’abandon de leur moteur de jeu maison Slipspace Engine, au profit du plus classique Unreal Engine 5.

En passant sur ce moteur de jeu universel, Microsoft se facilite grandement la tâche si la firme désire un jour lancer le jeu sur PlayStation ou console Nintendo. Les outils sont déjà là.

Pour Phil Spencer il est encore trop tôt pour discuter de ces sujets précis. Plus que jamais, Xbox semble embrasser sa stratégie multiplateforme.