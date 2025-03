Pirater sa Xbox 360 avec une simple clé USB, c’est possible

Les moddeurs frappent encore : la Xbox 360 se déverrouille sans tournevis grâce à BadUpdate.

La Xbox, elle a été lancée en 2005… avec 76 millions d’unités vendues. Nous voilà en 2025, et 20 ans après, il n’a jamais été aussi facile de pirater la Xbox 360.

Transformer votre vieille Xbox 360 qui prend la poussière en une machine capable de lancer des jeux faits maison, des émulateurs ou même des tableaux de bord personnalisés. C’est désormais possible grâce à une découverte toute récente dans le monde du modding. Pas besoin de tournevis ni de fer à souder, juste une clé USB et un peu de patience.

Tout commence avec une bande de moddeurs malins qui ont mis la main sur une faille logicielle dans la Xbox 360. Cette faille, baptisée BadUpdate, exploite une faiblesse dans l’hyperviseur de Microsoft – en gros, ce qui contrôle ce que la console a le droit de faire ou non. Avec cette méthode, fini les protections strictes : une simple clé USB suffit pour injecter du code non signé, c’est-à-dire des programmes ou jeux qui ne viennent pas officiellement de Microsoft.

Contrairement aux anciennes techniques comme le RGH ou le JTAG, où il fallait ouvrir la console et jouer du fer à souder, BadUpdate est 100 % logiciel. Modern Vintage Gamer, un expert du retro-gaming, a testé cette astuce et confirme : ça marche. Mais attention, ce n’est pas magique non plus. Il faut un peu de temps pour tout configurer, et ça ne se fait pas en deux clics.

Alors, de quoi avez-vous besoin ? Une clé USB, le code de l’exploit BadUpdate (disponible sur GitHub), et une version d’essai de Rock Band Blitz, un jeu qui sert de porte d’entrée pour contourner les sécurités. Le principe est simple : vous préparez votre clé USB avec les fichiers nécessaires, vous branchez le tout sur votre Xbox 360, et en suivant les étapes, vous déverrouillez l’accès à un univers parallèle. Résultat ? Vous pouvez installer la boutique Xbox 360 Homebrew, un magasin alternatif rempli de jeux indépendants, d’émulateurs pour jouer à des classiques d’autres consoles, et même d’utilitaires sympas.

Mais il y a un hic (il y en a toujours un, non ?). Chaque programme ou jeu que vous voulez lancer doit être modifié à la main avec un correctif spécifique. Ça peut vite devenir un casse-tête si vous voulez tester plein de trucs. Et puis, l’exploit n’est pas infaillible : parfois, ça plante, et il faut recommencer depuis le début à chaque redémarrage de la console.

Côté limites, soyons clairs : BadUpdate ne transforme pas votre Xbox 360 en une machine parfaite en un claquement de doigts. Le processus est un peu laborieux, et si vous n’aimez pas bidouiller, vous risquez de vite lâcher l’affaire. Mais pour les passionnés, c’est une opportunité.

Pour aller plus loin, Modern Vintage Gamer a sorti une vidéo YouTube où il détaille tout le processus, et un guide rapide est aussi dispo sur GitHub. Si vous êtes curieux, c’est le moment de ressortir votre Xbox 360 du placard et de lui donner une seconde vie. Qui aurait cru qu’en 2025, une console de 2005 ferait encore parler d’elle ?