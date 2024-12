Bonne nouvelle, réparer votre Xbox devient plus simple

Microsoft a décidé de prolonger la vie de ses consoles en offrant des pièces détachées officielles sur le magasin en ligne d’iFixit. Une bonne nouvelle pour la planète et votre portefeuille.

Crédit: iFixit – CC BY-NC-SA 3.0

Si votre Xbox Series X ne s’allume plus ou que votre manette est affectée par un terrible « drift », pas de panique. Au lieu d’envoyer votre machine au SAV de Microsoft, vous pouvez désormais essayer de la réparer vous-même. Comme The Verge l’a remarqué, iFixit vend désormais des pièces détachées d’origine pour les consoles de jeux Xbox Series S et Series X.

Que vous possédiez la version avec ou sans lecteur de disque de la Series X, ou que vous soyez plutôt fidèle à la Series S, iFixit propose désormais de quoi remettre un coup de jeune à votre console. Pour ne rien gâcher, le site met aussi à disposition des guides pas à pas pour aider les néophytes et les bricolos à se lancer dans la réparation maison de leurs appareils.

De 20 à 500 €

On trouve pêle-mêle sur le site des ventilateurs de Series X à 30 €, des cartes mères à 520 € et des brouettes, ou des joysticks pour réparer sa manette. Tout est là ou presque. Certaines réparations demanderont plus de patience et d’expertise (changer le joystick nécessite par exemple de faire un peu de soudure électronique), mais les ressources sont disponibles pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l’aventure. Bien évidemment, en plus des pièces, iFixit propose aussi des outils, vendus à l’unité ou en « kit » pour facilement s’attaquer au démontage et à la réparation de sa console.

Kit Xbox d’iFixit // Crédit: iFixit – CC BY-NC-SA 3.0

« Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour faire en sorte de faire fonctionner les Xbox plus longtemps et éviter leur mise au rebut », a déclaré Elizabeth Chamberlain, la responsable durabilité d’iFixit chez The Verge.

Des pièces de consoles à gogo

Le fabricant et le spécialiste de l’outillage informatique s’étaient déjà associés en 2023 pour offrir des pièces détachées et des outils dédiés aux appareils Surface, mais la collaboration couvre désormais aussi les consoles de la marque et permet à iFixit de lancer un véritable « Hub Microsoft » sur son site.

D’ailleurs, les Xbox ne sont pas les seules consoles à avoir une place de choix chez le spécialiste de la réparation. Le vendeur commercialise aussi des pièces d’origine pour le Steam Deck. Des pièces détachées pour Nintendo Switch sont également disponibles, testées et approuvées par votre serviteur.