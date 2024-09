iFixit sort un accessoire très pratique pour réparer encore plus facilement vos appareils électroniques

iFixit, l’entreprise spécialisée dans la réparation autonome et reconnue pour ses nombreux guides de réparation, sort son tout premier kit de soudure à destination du grand public.

Kit de soudure iFixit // Source : iFixit

L’entreprise iFixit, réputée pour dévoiler les secrets de réparation des smartphones, conçoit également des outils pour faciliter la réparation de nos appareils électroniques. Avec ce kit de soudure, iFixit souhaite rendre accessible un domaine souvent perçu comme trop complexe.

Une station portable

Quiconque a déjà utilisé une station de soudure connaît les inconvénients d’un fil encombrant, d’une station volumineuse et bruyante, sans compter le risque de brûlure. Avec ce nouveau kit, iFixit vise à résoudre le problème de portabilité tout en conservant une puissance optimale. De quoi remplir un usage professionnel et particulier.

Affublé des couleurs de l’entreprise, ce kit alimenté via une alimentation en USB-C peut délivrer une puissance de 100 W. Ce qui permet selon l’entreprise une chauffe en moins de cinq secondes. L’alimentation externe permet au fer de fonctionner durant 8h.

« Avec ce nouveau kit, notre ambition est de démocratiser l’art de la soudure, en brisant l’une des dernières barrières de la réparation. Grâce à cette station de soudage portable, performante et facile d’utilisation, nous permettons à chacun de maîtriser la soudure depuis chez soi » Sandra Auboy, chargée du développement en France d’iFixit

Ce kit respecte également les engagements d’iFixit : en cas de casse, l’entreprise indique que les composants pourront se remplacer facilement.

Souder en toute sécurité

L’entreprise ne lésine pas sur la sécurité de l’appareil. Le fer se dote d’une fonction de refroidissement automatique en cas de pose de l’appareil. iFixit met aussi à disposition bon nombre de ressources pour apprendre et s’essayer à la soudure sur son site internet.

La station de soudage portable comprenant le fer à souder et la batterie est vendue au prix de 269,95 euros. Si vous le souhaitez vous pouvez aussi acheter un kit complet comprenant en plus des pinces et d’autres outils pour 329,95 euros. Le fer seul est lui vendu au prix de 84,95 euros.

Les précommandes sont déjà ouvertes et l’entreprise annonce une date d’expédition au 15 octobre.