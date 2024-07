Réparer soi-même sa Switch, sa Xbox et sa PS5 : voici de nouveaux kits de réparation spécialisés

Vous avez toujours rêvé de réparer vous-même votre console de jeu, mais vous êtes perdu face à la multitude d'outils nécessaires ? iFixit vient peut-être de résoudre votre problème avec ses nouveaux kits de réparation spécialisés.

Depuis des années, le Pro Tech Toolkit d’iFixit fait figure de saint graal pour les bricoleurs du dimanche et les réparateurs chevronnés. Avec son arsenal d’outils variés, il permet de s’attaquer à presque tous les appareils électroniques. Mais avouons-le, à 74,99 euros (sur Amazon), ce n’est pas donné pour monsieur et madame Tout-le-monde. C’est là qu’interviennent les nouveaux kits spécialisés d’iFixit.

Proposés entre 17,95 € et 19,95 €, ces kits visent spécifiquement les consoles de jeu et les ordinateurs-consoles. Exit les outils superflus, on se concentre sur l’essentiel ! Chaque kit contient un tournevis avec les embouts adaptés à la console visée, des brosses de nettoyage, une pince à épiler et un outil pour ouvrir le boîtier. C’est simple, efficace, et surtout beaucoup plus abordable.

Un kit pour les gouverner tous

L’approche d’iFixit est intéressante : plutôt que de proposer un kit par modèle de console, la marque opte pour des kits « familles ». Par exemple, le kit PlayStation contient tout ce qu’il faut pour s’attaquer à une PS3, une PS4 ou une PS5, y compris les versions Pro et Slim. C’est malin, ça évite de multiplier les achats si vous êtes un collectionneur invétéré.

Cependant, il y a un petit bémol pour les possesseurs de Switch et de Steam Deck. Si vous voulez remplacer l’écran de ces appareils, il vous faudra débourser 12,99 € supplémentaires pour l’iOpener, un outil qui facilite ce type de réparation. C’est un peu dommage que cet outil ne soit pas inclus d’office, surtout quand on sait que les écrans sont souvent les premières victimes de nos maladresses.

Une des forces d’iFixit, c’est sa philosophie du « à la carte ». Vous avez perdu un embout de tournevis ? Pas de panique, vous pouvez en racheter un pour 2,95 €. Votre pince à épiler a rendu l’âme ? 4,95 € et vous voilà reparti. Cette approche modulaire est un vrai plus, surtout quand on sait à quel point il est frustrant de devoir racheter un kit entier pour un seul outil manquant.

Pour les maniaques de la propreté (et on sait à quel point la poussière adore se nicher dans nos consoles), iFixit propose même un kit de nettoyage à 24,95 €. Brosse, chiffon en microfibre, liquide nettoyant et souffleur de poussière : de quoi faire briller votre PlayStation comme au premier jour.

Ces nouveaux kits d’iFixit sont indéniablement une bonne nouvelle pour les consommateurs. Ils démocratisent la réparation, la rendant plus accessible tant financièrement que techniquement. C’est un pas de plus vers la lutte contre l’obsolescence programmée, un fléau qui touche particulièrement le monde du gaming.

Cependant, il ne faut pas tomber dans l’excès d’optimisme. Avoir les bons outils ne fait pas de vous un expert en réparation du jour au lendemain. iFixit propose heureusement des guides détaillés pour accompagner les néophytes, mais certaines réparations restent délicates et risquées.