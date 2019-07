Pour fêter son dixième anniversaire, la marque Origin PC a décidé de créer une machine hybride. À l’intérieur de cette machine, il y a une PlayStation 4 Pro, une Xbox One X, une Nintendo Switch et un PC de jeu.

« Quelle console choisir ? » Une question souvent posée pour les gens voulant changer d’expérience gaming. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ou PC, il faut choisir. Origin, fabricant de PC de jeu personnalisés, a décidé de fêter ses 10 ans en créant la console ultime.

PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Nintendo Switch et PC de jeu ultra performant, voilà ce que renferme le Origin Big O. Une machine qui peut donc permettre d’avoir 4 consoles en un.

Une ingéniosité sans faille

Pour faire cela, l’équipe d’Origin a mis en place quelque chose de très ingénieux. Le châssis du Big O est divisé en deux puisque sur le côté gauche on a les composants pour le PC (que nous détaillerons après) et à l’opposé, les composants de la Xbox One X et de la PS4 Pro avec un système de water-cooling.

À l’avant du PC on aperçoit une grosse faille qui est en fait le dock pour la Nintendo Switch, ainsi, il est possible de profiter quand même de la portabilité de la console. Tout semble bien pensé dans cette machine où il est possible de jouer sur le PC tout en laissant un ami jouer sur la PS4 à côté.

Pour le PC, on a une configuration aux caractéristiques très alléchantes :

Carte mère : MSI MEG Z390 GODLIKE

Processeur : Intel Core i9-9900K

Carte graphique : NVIDIA Titan RTX

Mémoire vive : 64GB CORSAIR Dominator Platinum RGB (4×16)

Disque système : 2x 2TB Samsung 970 EVO NVMe

Disque de stockage : 14TB Seagate BarraCuda

Refroidissement : Cryogenic Hard Line Liquid Cooling

Alimentation : 1000W EVGA SuperNOVA G3

Système d’exploitation : Windows 10

Bonus : Elgato Game Capture 4K60 Pro

Le YouTubeur Lewis Hilsenteger de la chaîne Unbox Therapy a reçu un exemplaire de ce Big O et a pu montrer en détail ce bijou de jeu vidéo.

Un prix potentiel exorbitant

Origin ne va pas mettre en vente le Big O, en même temps, le prix ne serait pas très intéressant, si l’on prend juste le prix des quatre consoles utilisées on monte déjà à :

PS4 Pro : 400 euros

Xbox One X : 500 euros

Nintendo Switch : 330 euros

Un PC avec cette configuration : entre 7000 et 7500 euros

Le tout : Entre 8230 et 8730 euros

Ce prix ne comptant pas toute l’ingénierie qui a dû être employée pour tout monter sur un boitier personnalisé dont le prix n’est pas noté lui non plus, on peut imaginer facilement un prix dépassant les 9000 euros. Autrement dit, pas sûr qu’Origin fasse énormément de ventes sur un produit de ce genre, aussi réussi soit-il.

Ce Big O restera surtout une démonstration des prouesses technologiques qu’ils ont pu réaliser sur cet appareil qui n’en reste pas moins très alléchant pour tout joueur.