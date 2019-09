Les stagiaires de Microsoft ont écrit et produit une comédie musicale retraçant l’histoire de la société.

150 stagiaires et employés de Microsoft ont profité de leur temps libre cet été pour réaliser une comédie musicale. L’occasion de visiter le campus de la firme pendant un peu moins de 8 minutes tout en retraçant l’histoire de l’entreprise en chanson.

Excel, Vista et Windows Phone

La chanson a justement le mérite ne pas faire l’impasse sur les échecs de Microsoft au cours des dernières années. Elle les tourne au contraire en moment d’autodérision. On n’échappe donc pas à la petite phrase concernant Windows Phone.

Tout autour du monde, nos produits sont très connus ! Sauf là fois où on a essayé de faire un téléphone.

Les stagiaires n’ont pas non plus oublié de mentionner la fois où Microsoft « s’est raté avec Vista », même s’ils avaient du mal à lister « les systèmes où notre marque ( NDLR : Windows) n’est pas affichée ».

Tout au long de la vidéo, la plupart des produits de Microsoft sont cités, de Minecraft à Hololens, en passant par Surface, Azure et Windows. On appréciera le petit jeu de mots avec Office « on s’est dépassé, non, on excelle ! » qui fait bien sûr écho au nom du célèbre tableur.