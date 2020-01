Microsoft prépare le copier-coller entre Windows 10 et votre smartphone

Avec son application Votre Téléphone, Microsoft travaillerait actuellement sur une solution simple de copier-coller vous permettant de transférer rapidement vos fichiers directement d'un smartphone à un ordinateur et inversement.

L’application Votre Téléphone sur Windows 10 permet déjà d’interagir de manière assez complète avec son smartphone depuis son ordinateur. Il est ainsi possible de répondre à ses SMS, de gérer les notifications Android, d’accéder rapidement aux photos stockées sur votre téléphone et, prochainement, de répondre à des appels. Néanmoins, Microsoft voudrait aller encore plus loin.

Comme l’a repéré le site Windows Latest, l’une des dernières mises à jour de l’application Votre Téléphone offre désormais une nouvelle option dans les paramètres. Celle-ci est nommée « copier-coller entre les différents appareils » et de transférer certaines données d’un appareil à un autre chaque fois que du contenu est copié sur le smartphone ou sur l’ordinateur Windows 10.

Dans le code de l’application, Windows Lastest a par ailleurs découvert certaines lignes baptisées « SharedContentPhotos », « ContentTransferCopyPaste » et « ContentTransferDragDrop ». Celles-ci suggèrent donc qu’il ne s’agira pas seulement de copier du texte d’un appareil à l’autre, comme le permettent d’autres applications comme Alt-C sur PC et smartphone, mais bel et bien de transférer des fichiers comme des images ou d’autres documents. Ce transfert pourrait d’ailleurs se faire à l’aide d’un simple glisser-déposer vers l’écran du smartphone tel qu’il apparaît sur l’application Votre Téléphone.

On ignore quand cette fonctionnalité de copier-coller d’un PC Windows 10 à un smartphone Android ou iOS sera officiellement dévoilée par Microsoft.