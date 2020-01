Windows 10X : une nouvelle interface et un fond d’écran dynamique sont au programme

Microsoft travaille sur Windows 10X. Une nouvelle variation de son système d'exploitation pensé pour les ordinateurs à deux écrans. On en sait plus sur certaines fonctions.

Si la présentation des Surface Duo et Surface Neo était l’un des événements marquants de la fin d’année 2019, il ne faut pas oublier pour autant que c’est à cette occasion que Microsoft a levé le voile sur Windows 10X.

Mais c’est quoi Windows 10X ? Ce n’est pas la prochaine version de Windows 10, mais plutôt une déclinaison allégée du système pensé dans un premier temps pour les ordinateurs à deux écrans, comme Surface Neo, mais aussi comme d’autres machines déjà dévoilées, le Lenovo ThinkPad X1 Fold par exemple.

Une nouvelle expérience utilisateur

Le site Windows Central a pu faire le point sur les changements d’interface prévu par Microsoft pour Windows 10X. Cette version allégée du système va notamment faire l’impasse sur deux nombreux éléments « historiques » de Windows, pour miser au maximum sur des technologies modernes (comme les applications web PWA, ou les applications universelles UWP).

Ce qui saute aux yeux sur toutes les présentations de Windows 10X, c’est avant tout son nouveau menu démarrer accessible par l’une des nouvelles icônes de Microsoft.

Ce n’est pas le seul élément d’interface revu par Microsoft. D’après Windows Central, Windows 10X va intégrer un nouveau centre de notification avec de nouveaux raccourcis.

On peut également mentionner un changement pour l’« OOBE » ou « Out Of the Box Experience » autrement dit, l’initialisation de la machine et ses premières étapes de configuration. Fini le fond bleu sombre, et bienvenu au fond d’écran par défaut. Le processus reste essentiellement le même : accepter les conditions d’utilisation et créer son compte utilisateur Windows. D’après Windows Central, Cortana ne serait plus là par défaut avec son habituel message de bienvenue.

Un fond d’écran dynamique

Toujours d’après Windows Central, Microsoft devrait intégrer des fonds d’écran dynamique dont l’apparence change en fonction de plusieurs facteurs comme l’heure de la journée.

The dynamic wallpaper for Windows 10X looks great !

Credit @windowscentral pic.twitter.com/K2u1Ww2IcO — Cassim Ketfi (@NotCassim) January 30, 2020

C’est une fonction que l’on retrouve déjà avec certains lanceurs d’application sur Android, et qui rappelle également les fonds d’écran vidéo Dreamscene de Windows Vista.

Les logiciels classiques sont toujours prévus

Comme nous l’avons dit, Windows 10X repose sur une version allégée et simplifiée de Windows 10. Il sera notamment dénué de la partie « historique » win32 de Windows 10 qui peut peser sur les performances et l’autonomie.

Le système sera toutefois bel et bien compatible avec les logiciels win32 (comme Steam ou Google Chrome par exemple). Pour cela, Windows 10X va tout simplement charger une version de Windows 10 avec cette partie historique, pour exécuter les programmes demandés par l’utilisateur.

L’incidence de cette technique sur les performances des applications, et notamment le temps de démarrage, reste à préciser.

Microsoft a donné rendez-vous le 11 février aux développeurs pour le Microsoft 365 Developer Day qui devrait permettre d’en apprendre plus sur le développement d’applications pour Surface Duo et Windows 10X.