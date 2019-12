Voici les nouvelles icônes de Microsoft

Microsoft a décidé de revoir entièrement son identité graphique afin d'apporter une plus grande unité à son écosystème.

Microsoft a réussi à redevenir l’une des entreprises sexy du monde de la tech. Après l’annonce de la Surface Neo et surtout du Surface Duo, et une offre jeu vidéo plus que convaincante (xCloud, Game Pass…) — renforcée cette nuit par l’annonce de la Xbox Series X –, la firme de Redmond a le vent en poupe pour séduire les jeunes comme les plus âgés. Il lui fallait donc revoir son image, avec une nouvelle identité graphique forte.

Dans un post sur Medium, Jon Friedman, chargé du design chez Microsoft, explique le processus de redesign d’une centaine d’icônes de l’écosystème, un an après celui des icônes d’Office et un mois après celui de l’icône du navigateur Edge.

Jon Friedman explique avoir exploré une multitude de designs et avoir écouté les utilisateurs à travers le monde. « Nous avons appris ce qui ne plaisait pas aux gens (design plat et couleurs sourdes) et ce qui leur plaisait (profondeur, dégradés, couleurs vibrantes et mouvement), tous ces éléments ont motivé nos décisions », explique-t-il.

Microsoft semble surtout vouloir créer une réelle consistance entre ses différents produits et affirme même que son « système de conception évoluera également pour répondre à de nouveaux scénarios qui n’ont pas encore été envisagés ». Une bonne manière d’éviter de se retrouver avec un patchwork d’icônes sans rapport les unes avec les autres.

En attendant les Surface Duo et Neo

Si ces icônes vont bien évidemment donner un coup de jeune à Windows et aux services de la société, elles trouveront un sens certain lors de l’arrivée des Surface Neo et Duo. On peut par exemple constater que le logo Windows présent sur l’une des images publiées (ci-dessous) n’est autre que celui qui s’affiche dans la barre de tâches de la Surface Neo sur les images de présentation de l’appareil.

Avec une part toujours grandissante du format applicatif dans nos systèmes, avoir une cohérence globale donnera clairement une identité forte à Microsoft. Exactement ce qu’il lui fallait pour l’aider à passer de Boomer à Cool Kid.