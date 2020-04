Microsoft veut nous apprendre à utiliser les nouvelles fonctions de Windows 10

Microsoft déploie régulièrement de nouvelles fonctionnalités sous Windows 10. Pour s'assurer que les utilisateurs soient en mesure d'en tirer pleinement profit, le groupe mise sur un encart didactique bientôt intégré dans les paramètres de l'OS.

Microsoft veut nous permettre de tirer pleinement profit des nouvelles fonctionnalités déployées régulièrement sur Windows 10. Pour y parvenir, le groupe misera bientôt sur un encart didactique intégré dans les paramètres de son système d’exploitation. Intitulé « Quoi de neuf ? » (« What’s New » en anglais), ce dernier est actuellement testé en interne est n’est donc pas officiellement disponible. En farfouillant un peu dans SettingsHandlers, les utilisateurs et membres du programme Insider peuvent néanmoins activer dès à présent cette nouvelle section des paramètres, qui viendra alors se loger dans la rubrique « Mise à jour et Sécurité » des réglages.

Permettre à tout le monde d’exploiter pleinement les nouveautés de Windows 10

Découvert et partagé sur Twitter par Albacore (@thebookisclosed), cet ajout dans les paramètres vise à répondre aux critiques de certains utilisateurs, qui regrettent notamment que Microsoft ne mette pas mieux en évidence les petites nouveautés et autres ajouts de fonctionnalités de Windows 10. Des critiques relativement justifiées, car si Microsoft ne manque pas d’informer sur ces nouveautés lors de la publication de mises à jour, et en amont, ces dernières sont rarement expliquées une fois que ces updates sont installées.

When you click on any of these this is what you see pic.twitter.com/zbEjkO7ym1 — Albacore (@thebookisclosed) April 8, 2020

Certaines d’entre elles sont pourtant vraiment utiles, comme l’application Votre téléphone (régulièrement peaufinée par Microsoft), la possibilité d’ajouter facilement des émojis depuis n’importe quel clavier (via le raccourci Windows + point — « . ») ou encore les fichiers à la demande sous OneDrive.

On regrettera par contre que Microsoft ait visiblement choisi d’enterrer un peu trop profondément sa nouvelle fonction de découverte des nouveautés dans les paramètres de Windows 10. Pas sûr que la majorité des utilisateurs soit suffisamment motivée pour se rendre aussi loin dans les réglages afin d’en apprendre plus sur leur OS…