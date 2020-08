Microsoft pourrait racheter TikTok, Donald Trump en trouble-fête

Microsoft serait intéressé par la possibilité de racheter partiellement la très populaire application TikTok, Sauf que pour le président Donald Trump voudrait que la plateforme soit bannie des États-Unis si elle ne devient pas 100 % américaine.

Nous savons déjà comment Huawei s’est retrouvé étroitement mêlé au conflit géopolitique qui oppose les États-Unis et la Chine. Or, ces tensions commencent aussi à menacer sérieusement l’avenir d’un autre acteur important de la tech : l’application TikTok. Or, voilà que Microsoft pourrait venir à la rescousse et racheter en partie le service, mais évidemment rien n’est jamais simple dans ce genre d’affaires.

Pour rappel, cela fait longtemps que la plateforme — détenue par le géant chinois ByteDance — est soupçonnée par les autorités américaines de menacer la sécurité du pays outre-Atlantique. À cet égard, le président Donald Trump a déjà plusieurs fois indiqué qu’il envisageait de bannir TikTok des États-Unis.

Or, dans la nuit du vendredi 31 juillet au 1er août, tout semble s’être accéléré d’un coup. Le reporter Charles Gasparino pour Fox Business explique dans un premier temps que les autorités américaines tenteraient de forcer la main de Bytedance pour qu’il cède toutes ses activités TikTok aux États-Unis. On apprend ainsi que, parmi les racheteurs potentiels, Microsoft serait particulièrement intéressée.

Dans la foulée, le New York Times corrobore l’information. Rappelons aussi que les estimations de la valeur de TikTok varient de 30 à 50 milliards de dollars. L’histoire ne s’arrête cependant pas là tandis que l’application compte

En effet, Donald Trump est également revenu mettre son grain de sel dans les négociations lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. « En ce qui concerne TikTok, nous allons l’interdire aux États-Unis », a ainsi expliqué le président. Autrement dit, même un rachat partiel du service par Microsoft ne serait pas suffisant pour sauver la plateforme du bannissement.

Reste à savoir précisément sur quelles bases légales le chef d’État pourrait s’appuyer pour exécuter sa menace. En attendant, le reporter Charles Gasparino apporte d’autres informations.

SCOOP via @LJMoynihan: Tiktok had been speaking with the White House hoping for a compromise… but the ban Trump will sign means Bytedance has to completely divest its stake and TikTok has to be 100% American owned. Trump positioning this as a win against China. #tiktokban

