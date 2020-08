Surface Duo : le smartphone de Microsoft devrait couter très cher

Le Surface Duo de Microsoft fait l'objet de nouvelles fuites. Son prix en ferait l'un des appareils mobiles parmi les plus chers de l'année.

La sortie du Surface Duo se précise. Le smartphone à deux écrans de Microsoft est toujours officiellement prévu pour la fin de l’année 2020, mais de nombreuses sources indiquent une sortie anticipée pour la fin de l’été. Aujourd’hui, c’est une nouvelle fuite qui nous apporte des images et un prix de vente pour l’appareil, pour la première fois.

Les accessoires se révèlent

C’est le compte Twitter Panda (@SamsungBloat) qui dévoile ces images, dont la crédibilité est assez simple à vérifier puisqu’elles correspondent à la fois aux images officielles de Microsoft, et aux récentes images partagées par Evan Blass. Il s’agit toutefois d’images inédites, présentant notamment les accessoires officiels du Surface Duo.

On peut notamment découvrir le stylet Surface Pen qui sera proposé avec le Surface Duo, ou encore une coque de protection en deux éléments à placer autour des deux écrans. Dernier accessoire, les écouteurs True Wireless Surface Earbuds de la marque, mais avec un nouveau coloris gris foncé.

D’après le compte twitter en question, le lancement du Surface Duo approcherait à grands pas, on parlerait d’une question de jours avant la nouvelle présentation de Microsoft.

Un prix de lancement à 1400 dollars

Toujours d’après ce compte, le Surface Duo aurait un prix de lancement débutant à 1400 dollars. Cela placerait l’appareil dans les plus chers du marché, au-delà même d’un Galaxy Note 20 Ultra aux États-Unis. Il va donc être particulièrement difficile pour Microsoft de s’imposer avec son appareil sans démontrer une véritable évolution dans les usages, apportée par ce second écran bien séparé et non pliable.

Aucune information ne semble filtrer pour le moment pour l’Europe, et on peut se demander si le Surface Duo ne sera pas réservé aux États-Unis, avec un lancement à petite échelle.