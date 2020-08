Microsoft Surface Duo : les rendus presse en disent un peu plus sur le smartphone

Étrange de parler de fuites pour un appareil déjà officialisé, mais c'est pourtant bien une fuite qui diffuse aujourd'hui les rendus presse commerciaux du Surface Duo de Microsoft, avant sa commercialisation.

Après des années de rumeurs, le Microsoft Surface Duo a été officiellement dévoilé en octobre dernier avec une sortie prévue pour la fin de l’année 2020. Il est pourtant encore drapé dans pas mal de secrets, ce qui conduit à la publication de rumeurs ou de fuites, comme ici. Evan Blass a publié ces images du Surface Duo sur son compte Patreon, et il s’agit des rendus presse qui semblent définitifs.

Spotify intégré et détaillé sur l’interface

Ces images nous permettent d’en apprendre un peu plus sur le design du Surface Duo, même si la présentation de Microsoft avait déjà dévoilé l’essentiel de ce qu’il faut savoir ici. On retrouve donc notre appareil à deux écrans, avec une charnière au milieu, et un seul capteur photo à l’intérieur qui pourra viser éventuellement l’extérieur quand le smartphone est utilisé qu’avec un écran.

Source : Evleaks Source : Evleaks

Les marges autour de l’écran sont toujours là, signe d’un design qui a mis du temps à sortir des bureaux de Microsoft. Le plus intéressant est sans aucun doute la liste des applications visibles sur l’une des images.

On peut tout d’abord voir que Microsoft met en avant les applications de Google : Téléphone, Message, le Play Store ou YouTube, ce qui est obligatoire pour recevoir l’accès aux services du géant, mais qui rassure sur l’expérience utilisateur apportée par l’appareil pour ceux qui s’attendaient encore à un smartphone sans Play Store ou avec un éventuel Microsoft Store.

La firme installe aussi une ribambelle de ses applications à commencer par son nouveau chouchou, Microsoft Teams, mais aussi OneDrive, Calendar, Microsoft News ou encore LinkedIn (racheté par Microsoft en 2016). On peut même apercevoir l’application Xbox Game Pass dans le dossier Microsoft, ce qui sera pratique pour jouer au catalogue en cloud gaming dès le 15 septembre. Dernière application visible, cette fois celle d’un partenaire de longue date pour Microsoft : Spotify, qui devrait jouer le rôle de service de musique par défaut sur le smartphone, même s’il sera possible d’utiliser YouTube Music.

Côté interface, on peut noter deux petits détails. D’abord la barre de recherche installée sera bien celle de Google, et non Bing. Ensuite on peut apercevoir un raccourci particulier, à côté de Microsoft Teams, qui devrait ouvrir simultanément Microsoft Edge sur l’écran de gauche et Microsoft OneNote sur l’écran de droite. Il semble que l’on pourra donc programmer des ouvertures sous forme de raccourcis pour Android. Enfin, dans la liste des bureaux, on peut voir que deux des quatre bureaux sont sélectionnés, logique pour un appareil à deux écrans.

La sortie approche

Dans le grand ordre des fuites, celles d’Evan Blass interviennent généralement dans les dernières étapes avant la commercialisation du produit. La plupart de ses fuites sont d’ailleurs des images réalisées par le marketing d’une marque, et non des photos de l’appareil par exemple. Ici, le Surface Duo a également été certifié par la FCC il y a peu, encore une étape habituellement réalisée à l’approche de la sortie.

Microsoft devrait bientôt communiquer à nouveau sur son premier smartphone à deux écrans.